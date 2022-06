Juan Silva, Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo: los hombres de confianza del presidente hoy buscados por la justicia

Los allegados al presidente Pedro Castillo se encuentra prófugos de la justicia.

El gobierno del presidente Pedro Castillo atraviesa uno de sus peores momentos frente a altos niveles de desaprobación y señalamientos en contra suya y quienes alguna vez formaron parte de su círculo más cercano. Tras la declaración de Karelim López ante la fiscalía, las autoridades iniciaron investigaciones contra Bruno Pachecho, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Juan Silva, todos ellos hoy prófugos de la justicia.

Todos estos se encuentran involucrados en la investigación de la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga en la región San Martín. La concesión de este proyecto habría estado marcada por irregularidades provocadas por una supuesta organización criminal. En su intento por convertirse en colaboradora eficaz, Karelim López no solo involucró al propio presidente Pedro Castillo, sino también a su ministro de Transportes y Comunicaciones, secretario personal y familiares.

BRUNO PACHECO

Bruno Pacheco tendría audios comprometedores de Pedro Castillo

El nombre del exsecretario general de la presidencia de la república empezó a ser mencionado tras supuestas presiones para el ascenso de dos miembros del Ejército. Sin embargo, su rostro aparecería en diversas portadas luego de que la fiscalía encontrase 20 mil dólares escondidos en su oficina ubicada en Palacio de Gobierno. El presidente Castillo lo removió del cargo, pero pronto se vería involucrado en otros escándalos.

Tras la declaración de López, fue incluido en las investigaciones del puente Tarata. Las autoridades impusieron detención preliminar en su contra, pero no logró ser ubicado por las autoridades. Días después fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior junto con los sobrinos del presidente. En la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, pero ha aparecido virtualmente en las audiencias del Poder Judicial.

FRAY VÁSQUEZ CASTILLO

Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo. | Imagen: Redes Sociales

El sobrino del presidente fue una figura notoria desde que Pedro Castillo fue declarado presidente electo. Se le vio visitando la casa de Sarratea días previos a su toma de poder y también en las grabaciones difundidas por la prensa. Durante estas visitas el jefe de Estado habría tenido reuniones extraoficiales en las que se discutió temas de Estado. Posteriormente fue mencionado por López como integrante de una organización criminal.

A pesar de no contar con ningún con un cargo, habría tenido una notoria influencia sobre el presidente Pedro Castillo. Al igual que Pacheco, se encuentra prófugo de la justicia y ha aparecido en audiencias. Este señaló que él y su primo Gian Marco Castillo on perseguidos políticos y que las investigaciones fiscales son un intento de “lastimar no a mí, sino al gobierno de turno”.

GIAN MARCO CASTILLO

Gian Marco Castillo es el sobrino del presidente Pedro Castillo.

El joven de 24 años fue señalado como el vínculo que permitía el acercamiento de empresarios cercanos a Zamir Villaverde con el jefe de Estado. Este, al igual que Fray Vásquez, habrían utilizado vehículos de la empresa de Villaverde para transportarse. Según Karelim López habrían disfrutado de diversos lujos y comodidades proporcionados por el empresario quien denunció un supuesto fraude en las Elecciones generales del 2021.

No todos los ingresos de Gian Marco Castillo a Palacio de Gobierno habrían sido debidamente registrados. Un informe de El Comercio dio cuenta de sus ingresos a través de una entrada destinada a familiares del mandatario haciendo uso de un vehículo de Villaverde. Esta información no llegó a ser compartida a las autoridades que lo solicitaron. Hasta el momento se desconoce el paradero del investigado.

JUAN SILVA

Juan Silva y el presidente Pedro Castillo son investigados por el caso Tarata III.

El exministro de Transportes y Comunicaciones dejó el cargo tras los señalamientos en su contra. Recientemente, un audio reveló que este habría recibido 100,000 soles de Zamir Villaverde. Las voces de los implicados fueron confirmadas por un colaborador eficaz quien reveló la entrega de una supuesta coima de por obras públicas. El último sábado se dispuso su detención preliminar, pero la Policía no ha podido dar con su paradero.

De acuerdo a la justificación de su defensa legal, Silva “no sería la primera persona” que escapa de la justicia al verse en esa situación para ponerse “a buen recaudo”. El fiscal de la Nación ha iniciado una investigación preliminar en contra el exministro y fue citado el lunes 6 de junio, pero este no se presentó. El juez Juan Carlos Checkley Soria dictó 36 meses de impedimento de salida del país en contra del extitular del MTC.

