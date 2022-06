Carlos Rivera: “Creo que el congresista Cavero es una persona bastante cínica”

El congresista Alejandro Cavero fue criticado por Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, al considerar que el parlamentario de Avanza país es una persona cínica, luego de presentar un informe sosteniendo que no hay lugar a una denuncia constitucional contra Manuel Merino.

Durante una entrevista con el noticiero de TV Perú, el letrado manifestó su rechazo por la forma en cómo ha sido llevado el caso que defiende e incluso, aseguró que escuchar a Cavero es como oír a los abogados de Merino De Lama, de Rodríguez Limo y de Flores-Aráoz.

“Lamentablemente, lo tengo que decir, pero creo que el congresista Cavero es una persona bastante cínica. Yo escucho a Cavero y simplemente lo que pareciera es estar escuchando a la defensa de los abogados de Merino, de Rodríguez Limo y de Flores Aráoz. No es cierto que él haya hecho un informe objetivo. No es cierto que él esté valorando las pruebas, simplemente basta con informar a la opinión pública que él ha emitido un informe supuestamente por estas muertes”, expresó el abogado.

“Escucho a Cavero y lo que escucho es a una persona que está tergiversando de una manera realmente grosera la información”, agregó.

¿Qué respondió el congresista Cavero?

Luego de las declaraciones del abogado Carlos Rivero, el parlamentario fue consultado por la prensa sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por rechazar la reconsideración a votación del informe que presentó sobre Manuel Merino.

“Esta investigación continua, este proceso de acusación constitucional no impide en absoluto que la investigación sobre las personas que estuvieron presentes ese día en la manifestación, los policías y los manifestantes sigan siendo investigados, y ojalá que el Ministerio Público logré descubrir a más de un año y medio de estos dos fallecimientos, quiénes dispararon contra estos chicos. Yo estoy conforme con el veredicto porque creo que sí ha sido objetivo y se ha cumplido la función constitucional para lo cual los ciudadanos los han escogido a sus representantes . Creo que es importante que los ciudadanos comprendan que el rol del Congreso puede ser a veces popular, puede ser a veces impopular, pero lo importante no es hacer las cosas porque sean populares, sino porque es lo correcto de hacer”, puntualizó.

Antes de concluir, Cavero no dudó en enviarle un mensaje a la familia de Inti y Bryan, asegurando que él se solidariza con ellos y que espera que pronto se conozca toda la verdad.

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Mi mayor solidaridad con los familiares. Yo estoy con la familia de Inti y Bryan y justamente porque no quiero que se encuentren archivos expiatorios, sino que se busque realmente a las dos personas, quiénes fueron los que asesinaron a las 2 personas, a Inti, a Bryan, justamente porque creo que la tarea del Ministerio Público es encontrar a quiénes les dispararon y justamente es por eso la decisión que he tomado y mi mayor solidaridad con ellos”, admitió.

Por otro lado, indicó que ese día de la manifestación en que Inti y Bryan perdieron la vida, la policía usó armas no letales.

“Hay que dejar en claro que la policía no ha utilizado armas letales, el informe del Ministerio del Interior señala siempre el uso de armas no letales como perdigones de goma y gases lacrimógenos, en ningún momento la policía ha utilizado armas letales”, finalizó.

¿Qué indica el informe de Alejandro Cavero sobre Manuel Merino?

El congresista Alejandro Cavero ha sido blanco de críticas luego de que presentara un informe en el que libra de culpabilidad al expresidente Manuel Merino de la muerte de dos jóvenes cuando este asumió la presidencia de la república. El representante de Avanza País insistió en el hecho de que no se ha encontrado un vínculo entre el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado con la Policía Nacional del Perú y el militante de Acción Popular.

“Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncia - en función de las pruebas - tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando”, señaló el congresista al diario Correo.

Cavero resaltó que, a diferencia de Merino de Lama, los gobiernos de Francisco Sagasti y Pedro Castillo sí cuentan con víctimas de la represión policial. “Creo que hay un intento de la izquierda de politizar las muertes de Inti y Bryan. Es condenable”, agregó.

