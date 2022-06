Alejandro Cavero sobre los críticos de su informe: “No han investigado como yo”

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El congresista Alejandro Cavero ha sido blanco de críticas luego de que presentara un informe en el que libra de culpabilidad al excongresista Manuel Merino de la muerte de dos jóvenes cuando este asumió la presidencia de la república. El representante de Avanza País insistió en el hecho de que no se ha encontrado un vínculo entre el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado con la Policía Nacional del Perú y el militante de Acción Popular.

“Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncia - en función de las pruebas - tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando”, señaló el congresista a Correo.

Cavero resaltó que, a diferencia de Merino de Lama, los gobiernos de Francisco Sagasti y Pedro Castillo sí cuentan con víctimas de la represión policial. Este señaló que el exmandatario y el actual presidente también deberían ser acusados si se sigue la misma lógica usada con Manuel Merino. “Creo que hay un intento de la izquierda de politizar las muertes de Inti y Bryan. Es condenable”, agregó.

Alejandro Cavero señaló que no hay vínculo de responsabilidad entre Manuel Merino y las víctimas de noviembre del 2020.

Al ser consultado si consideraba que solo se pretende investigar a políticos de una marcada tendencia, respondió con un rotundo “Por supuesto”. “Para la izquierda, unos muertos valen más que otros. Acá lo que se buscó es politizar un caso y alejar la investigación de lograr encontrar quiénes han sido las personas que dispararon contra estos jóvenes y quiénes son los responsables. Eso lo debería estar investigando el Ministerio Público”, indicó.

POLITIZACIÓN DE LAS MUERTES

Según Alejandro Cavero el Partido Morado utilizó políticamente la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo “para su conveniencia”. “No fueron ni héroes ni villanos, sino víctimas de las circunstancias de violencia”, dijo el congresista sobre los jóvenes fallecidos. Sobre la insistencia en las críticas en su contra, el parlamentario indicó que están motivadas por una consigna política pese a las pruebas que existen.

Sobre el culpable de las muertes registradas en noviembre del 2020, señaló que recae sobre el general responsable de la división que participó en las marchas. “La PNP tiene un comando político pero tiene autonomía operativa y tiene planes especiales para cada una de las intervenciones que elaboran los generales y comandantes encargados de esa operación. Esos no son aprobados por el presidente”, recalcó.

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Si bien el 12 de noviembre la Dini le informó a Merino sobre los riesgos de las manifestaciones, Cavero señaló que se trató de un documento en el que se le advierte “de un abandono de cargo en el Mininter, mientras que Merino estaba viendo 50 cosas distintas como lo hacen seguramente otros presidentes. La disposición del 14 es utilizar menos material no letal”.

Las críticas al informe Cavero también han llegado desde la Defensoría del Pueblo. Ante ello, el parlamentario resaltó este pronunciamiento como “una razón más de la urgencia con la que el Congreso debe continuar con el proceso para renovar al defensor del Pueblo”. Agregó que la institución no ha presentado pruebas concluyentes que cambien la versión que él ha podido determinar.

A través de sus redes sociales, el congresista ya había criticado a la Defensoría señalándole como una institución “que opina sin conocer sirve solo para manipular políticamente. Y ese nunca fue su propósito”.

VIDEO RELACIONADO

Lourdes Flores respalda informe de Alejandro Cavero a favor de Manuel Merino: “Ha hecho justicia” | Video: Canal N

SEGUIR LEYENDO