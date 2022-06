Pedro García reveló el acuerdo entre Ricardo Gareca y la Federación respecto a los premios en el 2015

Pedro García aseguró que Gareca había negociado los premios en el 2015 cuando fue presentado como entrenador de la blanquirroja. (Foto: Internet)

Pedro García contó cómo fue el acuerdo entre Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a su contrato y a los premios que iba a recibir por clasificar a Rusia 2018.

Cuando recién se iba a contratar a Gareca, Juan Carlos Oblitas y Edwin Oviedo fueron a conversar con él para pedirle que sea el nuevo entrenador de la selección peruana. El estratega argentino venía de no lograr un buen paso por el Palmeiras luego de salir cuatro veces campeón con Vélez.

Es por eso que la FPF quería contar con el ‘Tigre’ ya que pensaban que era un buen director técnico. Aparte de Oblitas y Oviedo, hubo un grupo importante de la federación que querían al argentino en el banquillo incaico.

La idea principal de la FPF, en el 2015, fue querer contar con Gareca para una campaña donde se logre clasificar al Mundial de Qatar 2022 y todos los involucrados estuvieron de acuerdo. Esto es debido a que no tenían pensando llegar a Rusia 2018 por el poco nivel mostrado en anteriores clasificatorias.

El único que no perdió la fe de llegar hasta tierras rusas fue el mismo Gareca, ya que antes de firmar expresó que le den la oportunidad de trabajar y darle la confianza para obtener la clasificación de dicha cita mundialista. En la reunión se discutieron los términos y condiciones del contrato, pero nunca se quedó en claro los premios que podría recibir el estratega si alcanzaba los objetivos plasmados. Esto era muy aparte de las mensualidades que ya estaban establecidas.

Es por eso que, hablando con su abogado, Gareca intenta fijar los premios y finalmente la federación accedió. Ya que el ‘Tigre’ afirmó que haría todo lo que esté en su alcance para llegar a Rusia.

“El rubro de los premios era una plata muy importante. El abogado de Gareca lo planteó y la FPF dijo que no tenía esa plata para pagarle, pero tuvieron miedo de que el argentino no firmará y se cayera el contrato. Por eso, decidieron firmar pensando que no se lograría clasificar a Rusia. Y lo que firmaron era una locura. Qué bueno que al final sí le hayan pagado, ya que se la llevó el que lo generó”, dijo Pedro García panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Luego de esto García criticó la manera muy folclórica de hacer negociones en Perú. Ya que no se fijaron bien en la cantidad que iba a ser para los premios. El abogado del ‘Tigre’ claramente apuró a la FPF para firmar y al final estuvieron de acuerdo con lo que estaban pidiendo.

Finalizando el tema, el periodista peruano dijo que cuando Perú logra clasificar a Rusia surgió el tema de pagar los premios que habían acordado y por ende hubo un desbalance económico.

Por eso en la actualidad hay un escenario parecido. Ya que ahora no hay un presupuesto para poder recontratar a Ricardo Gareca, pero si hay para dar los premios que puedan llegar por una futura nueva clasificación.

PEDRO GARCÍA PONE A RICARDO GARECA COMO EL MEJOR DT EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN PERUANA

Pedro García afirmó que, para él, Ricardo Gareca es el mejor entrenador en la historia de la Selección Peruana. Esto es debido porque hizo muchas cosas con menos facilidades, por un tema de línea de carrera en acumulación de partidos consecutivos y por ser el técnico que hizo por primera vez un proceso como DT en Perú.

El periodista aseguró que por esas y más razones, pone al argentino por encima de Didí, el ‘Tim’ y de Marcos Calderón. No cabe duda de que eso es hablar de palabras mayores, ya que con dichos entrenadores el país incaico disputó sus años dorados como combinado nacional.

