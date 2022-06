Susy Díaz acusó a Néstor Villanueva de haber agredido físicamente a su nieto

Susy Díaz denuncia que Néstor Villanueva habría agredido a su nieto. Foto: composición

La controvertida Susy Díaz, madre de Florcita Polo Díaz salió nuevamente en un programa de televisión para defender a su engreída y acusar a su yerno Néstor Villanueva de haber agredido físicamente a su nieto mayor.

Susana Díaz señala que no solo su hija habría sufrido episodios de violencia psicológica y física por parte del cantante de cumbia sino también su pequeños nietos.

“Yo no lo quería decir, porque todo está en el Poder Judicial, hay muchas cosas más que él (su nieto) me ha contado... me he quedado asustada, cómo han podido haber soportado tanto”, expresó la excongresista.

Ivonne Susana Díaz Díaz también comentó que hace varios meses veía a sus nietos y a su hija Florcita Polo Díaz, con actitudes muy sospechosas y con conductas de miedo pero nada le hacía imaginar que su familia podía estar sufriendo maltratos por parte de Néstor Villanueva

“Los niños no mienten, ahora entiendo todo, por eso veía a mi nieto nervioso... mi hija no me contó y él (nieto) me termina contando todo lo que estaba pasando”, dijo Susy Díaz.

Luego, la exparlamentaria afirmó que su primer nieto habría sido agredido por su padre, ya que la misma Florcita se lo confirmó porque estuvo presente en el momento que él intentó quemar las manos de su niño.

“Yo le dije Flor ¿es verdad?, sí mamá me dijo. Me comentó: ‘Mamá, me arrodille y le dije por favor no lo hagas, por favor no. No me quiero acordar porque yo también estoy mal”, expresó entre sollozos Susy Díaz.

Susy Díaz en America Hoy. Foto: Captura

Por tal motivo, Susy Díaz comentó que el Ministerio de la Mujer ya se comunicó con ellos para poder brindar apoyo psicológico y psiquiátrico a Florcita Polo Díaz, con la finalidad de superar la violencia que habría sufrido por parte de su esposo.

Además el abogado de Flor, Israel Castillo explicó que le han dado el plazo de 48 horas a Néstor Villanueva, para firmar los papeles del divorcio. “De no acercarse el señor, procederemos a comenzar el proceso judicial del divorcio por las tres causales tales como conducta deshonrosa, violencia psicológica y física, además de la imposibilidad de vida en común”, detalló el letrado.

Susy Díaz dice que Néstor Villanueva intentó agredir físicamente a su NIETO. Video: América TV América Hoy

‘FLORCITA’ TOMO VALOR POR SU PEQUEÑO

En el programa de Magaly Medina, la hija de Susy Díaz señaló que aguantó por muchos años las humillaciones de su expareja para mantener a su familia unida, pues no quería que sus pequeños crecieran con padres divorciados como así lo hizo ella. No obstante, su hijo mayor le rogó que se divorciara de su padre.

“En un momento, mi hijo me dijo que me divorcie y yo tomé la decisión. Le hice caso porque yo quería que mi hijo esté en un lugar lleno de amor y cariño, donde esté tranquilo y no viva asustado. Muchas veces me dijo (que me divorcie) y yo no le hice caso, creía en lo que decía su papá”, resaltó la empresaria textil.

Cuando por fin decidió confesar que Néstor Villanueva la maltrataba físicamente cuando estaban juntos, su hijo la felicitó por haberlo hecho, ya que él fue testigo de todo lo que ocurría en las cuatro paredes de su hogar.

“Ya no soy la Flor del 2014, que está metido en escándalo. Ahora soy una Flor pensante, que antes de responder algo piensa porque mis hijos están viendo. Mi hijo sabe que yo iba a estar acá (en el set de Magaly TV La Firme). Me dijo ‘bien mamá, yo sé que vas a ir con la verdad’”, recalcó Florcita.

HIJO LA DEFENDIÓ DE AGRESIONES

Florcita señaló que sus hijos ya no ven como un “héroe” a su padre, sino todo lo contrario. Según dijo, ninguno de ellos quiere volver a ver a Néstor Villanueva debido a que fueron testigos de las discusiones, faltas de respeto y hasta golpes que ocurrían en casa.

“Un día casi se va encima de él (para defender a su mamá). Yo le dije ‘no, hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Él ya ha ido al psicólogo y ha contado todo. No quiero entrar en detalles, pero sí (él ha visto maltrato). Néstor Villanueva sabe todo lo que pasó entre los dos, han pasado muchas cosas y yo he aguantado demasiado”, sostuvo.

Tras ello, le pidió al cantante de cumbia que no mienta más, ya que él es consciente de los fuertes problemas que tenían y que trataban de esconder al público. “Señor, usted sabe todo lo que ha pasado entre nosotros, no debería mentir y dejarme como una mentirosa. Él era agresivo con todo mi entorno”, finalizó Florcita.

Hijo de Florcita Polo Díaz felicitó a su madre por salir al frente y contar su versión de los hechos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

