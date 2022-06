Roberto Sánchez sobre la anulación de compra de fertilizantes: “lo peor era continuar luego de las observaciones de la Contraloría”

Ministro Roberto Sánchez brindó sus declaraciones tras fuga de Juan Silva. Foto: Andina

El titular del Mincetur, Roberto Sánchez, se pronunció respecto a la anulación del proceso de compra de fertilizantes tras la observación de la Contraloría de la República de unas presuntas irregularidades en la adquisición de las más de 73,000 toneladas de urea a cargo de Agro Rural. El político afirmó que esta decisión “es una negligencia e incapacidad”. Sin embargo, resaltó que el gobierno ha hecho una autocrítica.

En una entrevista para Exitosa Noticias, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, aseguró que el Ejecutivo ha aceptado que lo sucedido con la compra del lote de fertilizantes fue negligente y representa una incapacidad. El político indicó que las autoridades han evaluado lo sucedido y realizaron una autocrítica.

“Lo hemos dicho en todos los idiomas: esto es realmente una negligencia, una incapacidad. Lo tenemos que asumir también autocríticamente, pero lo peor era continuar luego de la observación de Contraloría”, dijo.

Además, Sánchez enfatizó que es importante el acompañamiento de la Contraloría para reforzar el control recurrente en los procesos de adquisición del Estado. “Con el acompañamiento, como ha aconsejado la Contraloría, de un comité de alto nivel ministerial que acompaña este proceso y ellos mismos con la voluntad del control concurrente se va a ir atendiendo”, añadió.

Anteriormente, el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, también se refirió a esta problemática y reiteró que el gobierno prioriza la transparencia. Durante una conversación con RPP Noticias, el titular aseguró que acatarán las observaciones que realizó la Contraloría de la República.

“Para mí, lo principal es la transparencia y que se respeten las características técnicas de la convocatoria (de la licitación). (...) Vimos que no se estaba cumpliendo el precio, la calidad técnica ni el tiempo de entrega (de los fertilizantes). Y esas tres cosas no se estaban cumpliendo”, indicó.

El ministro de Agricultura señaló que acatarán las observaciones de la Contraloría General de la República y el fertilizante estaría llegando máximo el 13 de agosto. | VIDEO: RPP Noticias

El economista también anunció que separarán a los responsables de las irregularidades en la compra hasta que termine la investigación. “Nosotros vamos a declarar nulo (el proceso de compra) y vamos a reconocer la importancia de lo que ha dicho la Contraloría. Tomaremos medidas para anular la convocatoria, poner a un lado a los responsables (de las irregularidades) hasta que termine la investigación con toda la rigurosidad que le vamos a dar, y vamos a convocar otra licitación”, declaró.

PROCESOS IRREGULARES EN ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

Agro Rural escogió a la empresa brasileña MF Fertilizantes para la compra de 73 toneladas de urea para Perú. Sin embargo, esta adquisición fue cuestionada, pues la proveedora no contaría con experiencia en la venta de este insumo a nivel internacional. Asimismo, la firma sería solamente intermediaria entre otras empresas que generan urea.

Una nota del diario Gestión reveló que la segunda convocatoria para comprar urea por S/ 348 millones se realizó con el fin de afrontar una posible crisis alimentaria en Perú. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú había previsto que en este proceso solo participarían empresas productoras de este insumo, pero el encargado solo había analizado ofertas y no experiencias. Según el sitio web de MF Fertilizantes, esta empresa no cuenta con marcas de urea.

De acuerdo a lo expuesto por la parlamentaria Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, en el proceso de adquisición se presentaron otros postores que ofrecieron precios más bajos que MF Fertilizantes. La legisladora informó que esta compra representaría una pérdida de US$ 8 millones.

“Ha habido una compra de casi 74,000 toneladas (de urea) a US$ 760, mientras que habían postores que ofrecían US$ 650. Aparentemente son US$ 110, pero en el grueso estamos hablando de US$ 8 millones perdidos”, declaró a RPP Noticias.

