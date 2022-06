Congresista Edwin Martínez aseguró que Gladys Echaíz “es una persona muy idónea” para liderar la Mesa Directiva

Los parlamentarios continúan mostrando su aprobación a la figura de Gladys Echaíz como líder de la Mesa Directiva del Congreso. En esta ocasión, el accionpopulista Edwin Martínez manifestó su preferencia hacia la integrante de APP y señaló que es “una persona muy idónea” para el cargo.

En una entrevista con Canal N, el congresista se refirió a la elección de la próxima Mesa Directiva y mencionó su preferencia por la parlamentaria Echaíz. “Me gustaría que fuese la doctora Gladys Echaíz”, dijo.

El político afirmó que la exmagistrada cuenta con muchas virtudes para poder desempeñarse en tal puesto. Asimismo, precisó que es la persona “idónea” para la presidencia del Legislativo.

“Tiene mucha capacidad. Es concertadora y sobre todo es una persona muy idónea para conducir la Mesa Directiva del Congreso”, detalló.

De acuerdo a Martínez, antes de la elección de la nueva Mesa Directiva se establecen compromisos entre las bancadas que deben respetarse para llevar a cabo el proceso. Según informó, existe un aparente compromiso entre APP, Acción Popular y otras bancadas para conducir la Mesa. También descartó que las declaraciones de Lady Camones, donde califica de “banda delincuencial” a la bancada de AP, no influirán en la elección de la próxima líder del Parlamento.

“Primero deben respetarse los compromisos. Aparentemente, hay un compromiso entre Alianza para el Progreso, Acción Popular y otras bancadas. Entonces, le correspondería a Alianza para el Progreso conducir la Mesa Directiva, independientemente de lo que haya dicho Lady Camones”, manifestó.

Anteriormente, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, también se mostró a favor de la candidatura de la exmagistrada. En comunicación con RPP Noticias, la fujimorista resaltó que este apoyo no proviene específicamente de la bancada de Fuerza Popular.

“Tengo mucha cercanía con la doctora Gladys Echaíz porque ella es vicepresidenta de la Comisión de Constitución. Y tengo el mejor de los conceptos de la doctora. Yo creo que sería una excelente presidenta del Congreso”, mencionó.

POSTULACIÓN DE GLADYS ECHAÍZ DEPENDE DE ALIANZA PARA EL PROGRESO

En el marco de las elecciones de la nueva Mesa Directiva, la exfiscal agradeció la intención de sus colegas de optar por su candidatura. Sin embargo, Echaíz explicó que su postulación no depende de ella, sino de las propuestas que presente su bancada Alianza Para el Progreso.

“Agradezco a todos los que están pensando en mí para ese cargo. La propuesta depende del partido. Sencillamente, agradecer y reconocer a las personas que ven en mí capacidades como para dirigir una Mesa Directiva. Yo estaré donde Dios me ponga”, recordó.

La abogada también se refirió a las declaraciones de Patricia Juárez donde elogió su perfil profesional y aseveró que ella también votaría por la miembro de Fuerza Popular si estuviera postulando para presidir la Mesa Directiva.

“A mí me parece que está bien [que se proponga a Patricia Juárez] porque es una buena congresista, pero eso no depende de la congresista, eso depende de las bancadas, no es algo individual, está en manos de los integrantes. Según como está organizado el Congreso, todo esto depende de las bancadas y detrás de ellas están los partidos, un congresista no se puede postular si no lo respalda su bancada”, sugirió.

La funcionaria Gladys Echaíz ha mostrado aceptación de múltiples bancadas del Congreso. Recientemente, la congresista de oposición, Patricia Chirinos, expresó su deseo de integrar a la exmagistrada en la bancada de Avanza País.

“Personalmente creo que sería muy bueno para los ideales de desarrollo social, la defensa de derechos y la lucha por la democracia, si la congresista Gladys Echaíz se integra a nuestra sólida y consecuente bancada de Avanza País. Seríamos más mujeres juntas contra la corrupción”, refirió.

