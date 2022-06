Pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez muestran su malestar al no poder tramitar sus pasaportes

Decenas de pasajeros que tenían programados sus vuelos para este jueves no pueden realizar trámites de documento oficial para viajar al extranjero.

A raíz de la aplicación de una nueva barrera burocrática para la tramitación y expedición de pasaportes electrónicos en la oficina de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nuevamente se generó un clima de caos y desorden entre decenas de pasajeros que tenían programados sus vuelos para este jueves. Así lo advirtió Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

El representante del gremio de agencias de viajes y turismo mostró su preocupación por el malestar innecesario ocasionado a los pasajeros, ya que ante la falta de criterio del personal que atiende en el local de Migraciones insisten en solicitar el ‘boarding pass’ (tarjeta de embarque) y boleta de pago o factura para la emisión del pasaporte de emergencia , lo cual no está contemplado en la ley.

“Nuestra institución ha tomado conocimiento que algunos servidores a cargo de la atención de los usuarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones vienen solicitando requisitos adicionales a los indicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), para que se expida el pasaporte electrónico en los casos de viajes repentinos, más conocidos como viajes de emergencia”, señaló Acosta.

ENVÍAN CARTA A MINISTRO DEL INTERIOR

El presidente de la Apavit explicó que el viernes 10 de junio enviaron una carta al titular del Ministerio del Interior, Dimitri Semanche, poniéndole en conocimiento sobre lo que viene ocurriendo en la oficina de Migraciones; sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta para solucionar este problema burocrático.

“Si bien es cierto, que existe una alta demanda del documento oficial para realizar viajes al extranjero, también ocurre que la entidad a cargo no cuenta con el personal suficiente para atender los trámites de las personas que necesitan viajar a otros países con inmediatez. Ante este problema se ha sumado uno nuevo al establecer criterios de atención no válidos como exigir al pasajero la tarjeta de embarque”, dijo el ejecutivo.

Los solicitantes de los pasaportes por motivos de emergencia informaron que se les está exigiendo la presentación del ‘boarding pass’, que es el documento válido para abordar el avión, así como la boleta o factura de compra de dicho boleto aéreo, cuando la ley claramente estipula que el boleto aéreo emitido es el comprobante de pago válido.

“Sobre lo que se ha hecho conocimiento debemos manifestar lo siguiente, las aerolíneas tienen políticas diferentes respecto a la expedición del ‘boarding pass’ algunas lo hacen 24 horas antes del vuelo, en el caso de los menores de edad y personas con discapacidad, lo emiten al momento de hacer el “check in””, explicó Acosta.

Asimismo, el representante de Apavit sostuvo que en el caso de las personas que vuelan a los países en los cuales se requiere Visa, las aerolíneas emiten el ‘boarding pass’ en el counter del aeropuerto a la hora del ‘check in’, solo después de haber acreditado contar con la VISA vigente para el ingreso a ese país.

Malestar entre los pasajeros en Aeropuerto Jorge Chávez.

“El exigir la presentación del ‘boarding pass’, requisito no establecido en el TUPA para la obtención del documento de viaje (pasaporte), se está convirtiendo en una barrera burocrática que complica aún más a los usuarios que esperan viajar pronto y no perder sus vuelos. En tal sentido, solicitamos a que el Ministerio del Interior realice las coordinaciones necesarias y correspondientes, a fin que Migraciones instruya a sus servidores y funcionarios a no exigir la presentación de requisitos que no establece la ley”, enfatizó Acosta.

