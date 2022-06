Se incrementa flujo de pasajeros en aeropuerto Jorge Chávez desde eliminación de distanciamiento social

Aeropuerto Jorge Chávez

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez viene incrementándose con el paso de los días, luego de la eliminación del distanciamiento social en los aeropuertos del Perú.

La entidad indicó que la supresión del distanciamiento tendrá importantes resultados para el turismo interno y receptivo en las diferentes regiones del país. En ese sentido, el titular del Mincetur, Roberto Sánchez indicó que las líneas aéreas están incorporando más vuelos a sus programaciones diarias.

Como se recuerda, el gobierno peruano aprobó hace pocos días, la eliminación del metro de distancia entre pasajeros en todos los aeropuertos del país. Esta medida busca potenciar a toda la cadena de valor del sector turismo.

“En este recorrido hemos hecho una visita con los diferentes gerentes públicos y privados alrededor de toda la cadena del sector aeroportuario”, indicó el titular del Mincetur.

Asimismo, el ministro indicó que con la autoridad sanitaria está verificando y dialogando acerca de la disposición de la exigencia del esquema completo de vacunación para los no residentes, la cual viene de la mano con el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad.

ASEGURAN MÁS VUELOS

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo - IATA (por sus siglas en inglés) resaltó que esta importante disposición impulsada por el Mincetur también apoyará a que las aerolíneas respondan a las demandas de los pasajeros que exigían más vuelos al ser una industria segura.

Sánchez realizó ayer una visita a las zonas de llegadas y salidas internacionales en el principal terminal aéreo del Perú para verificar como se desarrolla el movimiento de pasajeros.

MEDIDA

El titular del Mincetur informó que ayer se publicó el Decreto Supremo N° 069-2022-PCM, que establece que los peruanos y extranjeros residentes en el país y que sean mayores de 18 años deben acreditar la aplicación de las tres dosis de vacunación contra el covid-19; asimismo, las personas de 12 a 17 años deben acreditar la aplicación de la primera y la segunda dosis en el Perú o en el extranjero.

En el caso de los extranjeros no residentes, deben contar con la vacunación de acuerdo con el esquema de su país de origen. De no tener la citada vacunación, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen.

INVERSIONES

Con una inversión de US$ 270 millones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que impulsará obras de mejoramiento y mantenimiento de ocho aeropuertos regionales en el Perú. Estas obras de infraestructura de transporte aeroportuaria beneficiarán a más de 12 millones de personas en la zona costera, andina y amazónica.

El MTC indicó que estas infraestructuras forman parte del proyecto del Tercer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, como parte de su política de fortalecimiento de la conectividad aérea del territorio.

Los que figuran en este proyecto de inversión son los aeropuertos de Jauja (Junín), Jaén (Cajamarca), Ilo (Moquegua), Rioja (San Martín), Chimbote (Áncash), Yurimaguas (Loreto), Huánuco (Huánuco) y Chinchero (Cusco).

En MTC indicó que, en el caso de Chinchero, el proyecto incluye la operación y mantenimiento del aeropuerto, pues la infraestructura ya se encuentra actualmente en construcción por el MTC bajo la modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno.

Asimismo, el MTC sostuvo que este proyecto impactará positivamente a un aproximado de 12 millones 046,414 beneficiarios, mediante la modernización de las instalaciones del lado tierra como terminales de pasajeros y el mejoramiento de la infraestructura del lado aire como pistas de aterrizaje, pistas de taxeo, plataformas de estacionamiento de aeronaves, entre otros.

