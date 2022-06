Asesor legal de Universitario sobre problema con la FPF: “Vamos a trasladar la solicitud a la Conmebol y la FIFA”

Asesor legal de Universitario sobre problema de la FPF: “Vamos a trasladar la solicitud a la Conmebol y la FIFA” | Foto: ADFP

Alianza Lima, Universitario y Cienciano emitieron un comunicado en conjunto, en el cual solicitaron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que rinda cuentas acerca de los invitados que viajaron a Qatar para el partido de repechaje ante Australia. Horas después de publicarse el documento, el máximo ente rector del balompié en el Perú envió una respuesta negando dicha información. Sin embargo, Jean Ferrarí comentó el post de la publicación de la FPF y mandó una captura del número de solicitud presentado este jueves 23 de junio.

Ante esto, Infobae llamó a Adrián Gilabert, representante legal de Universitario, quien explicó a Infobae los motivos del comunicado conjunto con Cienciano y Alianza Lima en el que piden rendir cuentas a la Federación Peruana de Fútbol por el viaje a Qatar para el repechaje.

¿Cuéntenos cómo nace la idea de presentar un reclamo a la FPF para que rinda cuentas de cómo administra el dinero?

La solicitud que le hemos hecho a la Federación Peruana de Fútbol, es porque, recoge la indignación de muchas personas y de nosotros en particular, puesto que la ‘U’, Alianza Lima y Cienciano somos los clubes que más le aportamos al fútbol peruano. Somos los que más contribuimos en derechos de televisión, taquilla, pago de obligaciones y pagamos puntualmente nuestras prestaciones y obligaciones. Hoy por hoy no sabemos que está ocurriendo con la plata de la Federación. ¿En qué se gasta la plata?, ¿cómo la gastan?, ¿cuál es el criterio?, etc. Por ende, le hemos pedido a la Federación Peruana de Fútbol que en un plazo de 48 horas informe, cuáles son sus gastos, y qué es lo que ha ocurrido con ese escándalo que transcendió en la prensa, que es el viaje de la selección, en donde habrían viajado personas que no tienen nada que ver con el fútbol. Sí, han sido financiados por la Federación, está muy mal.

Han conversado con los demás clubes para que también se unan a este reclamo

Los demás clubes creo que tienen una posición clara porque conforman comisiones y algunos son parte del supuesto consejo directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, entendemos que también han ido de viaje, y, por lo tanto, su posición ya está marcada o delimitada. No obstante, sí, ellos quisieran pegarse al reclamo que estamos haciendo, son bienvenidos, mientras más seamos es mejor, pero por el momento entendemos, cuál es su posición clara, que es estar involucrados con la Federación Peruana de Fútbol.

Y sí, la FPF en 48 horas no presenta los asientos contables, ¿qué medidas van a tomar?

Vamos a trasladar la queja y la solicitud a la Conmebol y la FIFA para que ellos sean los que le pregunten a la Federación Peruana de Fútbol, que es lo que está ocurriendo en el Perú y cómo es que se destinan los gastos. Es decir, si la FPF no comienza a transparentar los gastos y cómo ejecuta su gasto, sobre todo, va a tener que ser la Conmebol la que le haga el requerimiento formal de esta situación.

No temen un poco la buena relación que tiene el señor Domínguez con Agustín Lozano y que su queja no sea escuchada en Conmebol.

Puede haber un tema de amistad, pero lo objetivo y concreto es que las cosas en Perú no se están llevando de la mejor manera. Acá en nuestro país, el supuesto consejo directivo ni siquiera está inscrito en registros públicos, el estatus tampoco está inscrito en Registros Públicos. Ellos quieren trabajar con un estatuto que ha sido declarado nulo por la justicia peruana. Yo no sé si el señor Domínguez sabe todas estas cosas y quizás cuando la sepa cambie un poco la perspectiva que tiene con respecto a Perú. No creo que apañe lo que está ocurriendo en nuestra Federación Peruana de Fútbol, que dicho sea de paso, tampoco está regulada por ninguna institución al nivel nacional. La Federación Peruana de Fútbol, es la única federación en el país que no tiene ningún tipo de relación con el IPD. El IPD debería fiscalizar sus gastos y no lo hace. Esto convirtió a la Federación Peruana de Fútbol en una isla que se maneja a su libre albedrío.

Estos problemas de mal manejo en la FPF viene de años, ¿por qué no se corrije?

Lo que ocurre hoy en día, nos debe llamar la atención. Hoy en día tenemos una Federación Peruana de Fútbol que se maneja en estado de acefalia, porque no logra inscribir una junta directiva en Registros Públicos, que no maneja bien un campeonato y ya no debería manejarlo, puesto que el compromiso con la ADFP era por cuatro años y ya pasó. Además, los resultados del manejo de fútbol hasta el día de hoy han sido un desastre. El fútbol amateur ha invadido influencias en el fútbol profesional, y no es el fútbol profesional que irradia al fútbol amateur y departamental. Acá tenemos un grave problema y hay que enfocarnos en el presente sin repetir lo del pasado.

¿Y por qué la junta directiva no logra inscribirse en Registros Públicos?

Porque la justicia peruana declaró la nulidad del estatu que se pretendió escribir en algún momento, el cuál no se ajustaba a la legilación peruana. Por lo tanto, todo lo que haga la Federación Peruana de Fútbol en base a ese statu que la justicia peruana declaró nulo, no lo va a poder inscribir nunca. Entonces, vemos que se está actuando con determinada irregularidad. Eso no puede ser posible si tu quieres progresar en el fútbol

SEGUIR LEYENDO: