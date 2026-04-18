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Julinho declara su sentimiento más genuino al país que lo albergó por tres décadas: “Amo al Perú, soy peruano de corazón; me abrazaron como familia”

El camino de Júlio César de Andrade Moura en suelo andino empezó a inicios de la década de los noventa con Defensor Lima, pero su vida cobró sentido cuando llegó a Sporting Cristal

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Julinho forma parte del área formativa de Sporting Cristal. - Crédito: EFDH
Julinho forma parte del área formativa de Sporting Cristal. - Crédito: EFDH

La vida de Julinho no tendría sentido sin el Perú. A pesar de que es un ferviente brasileño —que ratifica sus orígenes en su modo de hablar— reconoce que el país que lo albergó cuando era un joven futbolista con sueños de grandeza tiene un espacio enorme en su alma.

En una entrevista concedida en la ‘Parrilla del Loco’, la leyenda de Sporting Cristal detalló su sentimiento más grande hacia la nación andina: “Yo amo al Perú, soy peruano de corazón. Estoy agradecido con el Perú por todo lo que me ha dado. Van 35 años que estoy aquí”.

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Julinho marcó una época en Cristal. - Crédito: Andina

Aunque Julinho ratifica su peruanidad, le es imposible desmarcarse de sus raíces. De ahí que hasta la actualidad conserve su acento brasileño sin importarle la cantidad de bromas que aparezcan. “Tengo más tiempo en Perú que en Brasil, pero hay algo que es importante para cada persona: su identidad. Entonces, yo hablo español como brasileño”, apuntó.

De nombre original Júlio César de Andrade Moura, empezó su carrera en el EC Vitória a inicios de la década de los ochenta. Su mejor momento en Brasil fue con Flamengo, aunque no trascendió como esperaba. En 1991 vivió un cambio radical fichando por Defensor Lima, en cuyas filas sobresalió por ritmo y goles. Inicialmente iba a quedarse por una temporada, pero aspectos monetarios lo hicieron reconsiderar su postura.

Vine solo por un año para probar y porque económicamente, o sea el sueldo, me favorecía. Ahí acepté, pero me aumentaron el sueldo. ¿Qué hago? Y mi mamá me dijo ‘anda, hay buena plata’. Entonces, dije ya un añito más y ya van 35 años. Me enamoré del Perú, me han tratado muy bien. Perú me abrazó como una familia”, sostuvo.

“El trato de acá es familiar. Me dan mucho cariño. La gente de la ‘U’ me saluda al igual que la gente de Alianza Lima. Independientemente del equipo, estoy agradecido”, sumó.

Julinho destacó en Sporting Cristal anotando 137 goles. - Crédito: Difusión
Julinho destacó en Sporting Cristal anotando 137 goles. - Crédito: Difusión

Camino rimense

Por su destacada producción goleadora y proyección deportiva, distintos clubes posaron sus ojos sobre Julinho, quien acabó decantándose por la atractiva oferta de Sporting Cristal, cuya área directiva lo dejó más que conforme desde el primer día que pisó La Florida como refuerzo estelar.

“A los 15 días que estaba en Cristal, hablé con don Pepe Vergara. ‘No te olvides que el día 30 tienen que pagarme mi sueldo”. Él se comenzó a reír. ‘Tú estás en Sporting Cristal, acá no nos retrasamos’, dijo. Yo creía que Cristal era como los otros equipos que se retrasaban”, comentó Julinho.

A partir de entonces, el ‘11’ brasileño empezó a forjar su historia en el Rímac, realizando una cantidad extraordinaria de exhibiciones que contribuyeron en títulos y ello llevó a que la fanaticada lo elevara como uno de sus últimos ídolos modernos.

Uno de los momentos bisagra en la carrera de Julinho con Cristal fue la definición de la Copa Libertadores 1997. En sus pies estuvo la ocasión más clara de cambiar el destino del partido decisivo contra Cruzeiro, en Lima.

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Julinho dejó una huella imborrable en el deporte peruano con su entrega y carisma en la cancha. - Crédito: Sporting Cristal

Al respecto fue muy enfático: “El remate que hice fue correcto. Yo estaba en diagonal. Nunca vi a Bonnet, aparte la pelota estaba tan cerca y es mucho más jodido cuando estás frente a un arquero de 1.90 metros. Yo definí sabiendo lo que hacía, pero debí haber cruzado más”, reflexionó.

Julinho destacó en Sporting Cristal con 137 goles, siendo uno de sus máximos artilleros históricos. Fue clave en el tricampeonato 1994-1996 y goleador en 1995 con 23 tantos. Además, brilló en Copa Libertadores, donde anotó 15 goles y fue subcampeón en 1997, consolidando una etapa sobresaliente.

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