Raziel García fue convocado por Tolima para jugar la final de la Liga de Colombia ante Atlético Nacional

Raziel García está en Tolima desde diciembre del 2021. (Foto: Internet)

Raziel García apareció en la lista de convocados del Deportes Tolima para afrontar el partido de ida para la final de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional.

Este partido se jugará hoy 22 de junio a las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ambos equipos fueron los mejores del Torneo Apertura y ahora se enfrentarán por el título del primer semestre.

El cuadro de Ibagué terminó en el segundo lugar del Apertura con un total de 40 unidades. En el cuadrangular final de la misma fase, ocupó el Grupo B y lo lideró acumulando 13 puntos.

García ha tenido una participación de 13 encuentros jugados en esta parte del torneo y ahora podría tener unos minutos en esta final luego de ser considerado por el DT Hernán Torres. Esta convocatoria genera expectativas ya que en los últimos encuentros no estuvo considerado en la lista final.

Hay que recalcar que la última vez que el exjugador de Cienciano disputó un duelo con el Tolima fue el 14 de mayo. Dicho partido fue ante Envigado y terminó empatado 1-1, Raziel fue titular y jugó 59 minutos.

Su ausencia en estos últimos partidos fue dada a conocer por su estratega. Torres declaró que el volante peruano todavía se está adaptando al juego y la intensidad que requiere el Tolima. Además, manifestó que el plantel se encuentra en una constante rotación ya que jugaban tres torneos seguidos.

El director técnico colombiano también manifestó que García ha demostrado un gran compromiso en los entrenamientos y que su evolución lo ha llevado a obtener unas buenas condiciones físicas. Por eso su convocatoria y la posibilidad de ingresar unos minutos en esta final.

Raziel García está nuevamente presente en una lista del Tolima. (Foto: Deportes Tolima)

EL CAMINO DE TOLIMA PARA LLEGAR A LA FINAL

Esta será la tercera final consecutiva que dispute el Deportivo Tolima donde milita Raziel García. En la primera fue contra Millonarios FC y la segunda contra Deportivo Cali.

Ante los ‘Albiazules’ disputaron dos partidos, donde el primero vencieron por 2-1 y el segundo lo empataron 1-1. Contra los de Cali, empató el primero 1-1 y el segundo lo perdió 2-1 dejando escapar el título.

Tolima llega a estas instancias luego de quedar como líder del Grupo B en la pequeña liguilla que pelearon los 8 mejores planteles del Apertura.

Mientras que el Atlético de Medellín viene haciendo un gran campeonato. ‘El Verdolaga’ se ubicó tercero en el Apertura con un total de 36 puntos. Luego en el cuadrangular final, se quedaron con el primer lugar del Grupo A con 12 unidades.

No quieren dejar pasar su oportunidad en este final del torneo local ya que no disputan estas instancias desde hace cuatro años y no cosechan títulos desde el 2017.

Raziel podría tener minutos en la final ante el Atlético Nacional de Medellín. (Foto: Deportes Tolima)

¿Dónde y a qué hora se puede ver el Atlético Nacional vs. Deportes Tolima?

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima se medirán por el partido de ida del Apertura de la Liga BetPlay de Colombia. La transmisión de este importante encuentro lo podrás por Win Sports y Vix.

Los horarios para tener la posibilidad de ver a Raziel García en este partido decisivo son los siguientes:

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Chile: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Brasil: 10:00 pm

