“Me das todo o te mato”: cantante de salsa relata cómo la encañonaron y asaltada en Surco

Dos delincuentes armados apuntaron a Mayela y a su esposo

Ni los artistas locales se salvan de la inseguridad. La delincuencia sigue sometiendo a cuanta víctima tiene en frente. Esta vez le tocó a la cantante de salsa Mayela Linares Gamarra y su esposo, quienes fueron encañonados y asaltados en la urbanización Chacarilla del Estanque en el distrito de Surco.

El hecho se produjo cuando ella estaba a bordo de su camioneta estacionada y de pronto desde un auto bajaron dos delincuentes quienes con arma de fuego la apuntaron a ella y amenazaron con matarla si es que no entregaba todas sus pertenencias.

“Yo nunca en mi vida había visto un arma tan grande. Era plateada, era nueva. ‘Me das todo o te mato’, fue horrible, solo atiné a abrir la puerta y entregarle las cosas” comentó.

En otro momento, la cantante sostuvo que esta situación le ha podido pasar a cualquiera y que no ha sido porque ella sea cantante o porque sea salsera.

Además, la artista comentó que estos malvivientes pensaban que ella tenía un arma de fuego, por lo que incluso les pidieron que entreguen las llaves de la camioneta.

“Ellos pensaron que teníamos un arma de fuego, por eso entiendo que me pidieron las llaves de las camioneta, yo mantuve la calma porque si hubiera reaccionado de otra forma, no sé qué habría pasado”, explicó. “Esto no ha sido porque soy cantante, ni porque soy salsera, ni porque soy del Callao, esto ha sido porque soy ciudadana peruana y a cualquiera le puede pasar en cualquier momento” , lamentó.

CELULAR CON VALOR

Linares Gamarra mencionó que ella estaba esperando a su hermana a que salga de su centro de labores y que no contaba con que en dicha zona pudiesen someterlos de esa forma y arrebatarles todas sus pertenencias.

Entre las pertenencias sustraídas, lamentó que se hayan llevado su teléfono celular que es como su oficina, pues, en dicho aparato tiene la agenda de todos sus contactos y clientes que la contratan para que pueda realizar sus presentaciones.

“Mi celular es como mi oficina, mis contactos de las discotecas de los clientes, las pistas, o sea todo, todo yo lo hago con eso”, expresó.

Artista ha colaborado con diversos artistas nacionales.

Según contó el noticiero de América Noticias, la madre de familia se dedica al canto desde que tiene tan solo 14 años y ha colaborado con diversos artistas nacionales. Actualmente tiene su agrupación propia conocida como Mayela y el Swing de los Cueros.

