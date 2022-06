Universitario de Deportes: Corte Suprema admitió recurso de casación para reducir millonaria deuda con GREMCO

Universitario de Deportes.

La Corte Superior del Poder Judicial admitió esta tarde el recurso de casación presentado por la defensa legal del club Universitario de Deportes en busca de anular las resoluciones administrativas de INDECOPI, que reconocieron la deuda con GREMCO.

Con esta decisión, presentada en el 2019 para que la empresa constructora deje de tener injerencia dentro de la “U”, se conseguirá que se revise el reconocimiento de los créditos concursales a favor GREMCO (27 millones de dólares más 31 millones por concepto de intereses).

Ahora, el club deberá presentar todos los medios probatorios. De presentar irregularidades, se reducirá considerablemente la deuda y GREMCO dejará de ser acreedor mayoritario. La sentencia que se dicte será definitiva.

El abogado de la “U”, Adrián Gilabert, manifestó que el club merengue busca definir su situación con la constructora brasileña. “Lo que sostiene la ‘U’ es que Gremco no puede ser acreedor, porque tiene un laudo arbitral con el que cobra la deuda. No estamos discutiendo si la ‘U’ le debe a Gremco o no, lo que estamos discutiendo es si tiene la calidad de acreedor o no”, declaró a Libero.

“En su laudo, determina que no puede estar en el proceso concursal y, al mismo tiempo, no te puede estar cobrando. Esta discusión que comenzó el 2013, está llegando a su última instancia que es la casación, donde se va a discutir si Gremco debe ser acreedor del club y si la deuda se tiene que liquidar”, continuó.

LO CELEBRA EL HINCHA

La acción del Poder Judicial fue muy celebrada por los hinchas cremas, quienes desde tempranas horas de hoy se agruparon afuera del Palacio de Justicia para apoyar esta medida. Incluso, las redes sociales de Universitario de Deportes se refirieron a esta decisión: “Recurso de casación admitido. ¡Todos juntos somos la ‘U’!”.

Foto: Universitario

Del mismo modo, el exjugador de Universitario, Miguel Torres, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su felicidad tras el fallo de la Corte Superior.

“Hoy es un día que hemos anhelado por mucho tiempo. Espero de todo corazón que se haga justicia y que los que trataron nuestra institución como su chacra, paguen culpa y nunca más regresen. Pronto serás libre, amado club. ¡Y dale U, y dale U por siempre escucharán!”, tuiteó.

Por su parte, Jean Ferrari, administrador del club estudiantil, se sumó a los mensajes. “Es un gran paso, la ‘U’ es de su gente y su gente la defiende”, publicó.

Hinchas de Universitario se aproximaron a Palacio de Justicia.

