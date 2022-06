Madre denuncia que fiscal intentó ayudar a sujeto que atropelló a su hija ofreciéndoles dinero

Una estudiante de nivel primaria quedó malherida al ser atropellada por una camioneta en el cruce de unas avenidas en el distrito de Ate. Lo que más ha indignado a los padres de familia, es que este sujeto al arrollar a la menor decidió darse a la fuga.

La menor golpeada y con signos de no poder caminar, tuvo que ser socorrida por su madre y algunos padres de familia que se encontraban cerca a la zona.

Según contó la madre, el nombre del chofer es Jesús Lucio Camayo, quien días posteriores a este hecho, la contactó a través de la fiscalía que está llevando el caso.

La mujer relató que de manera sorpresiva un agente de la policía de la comisaria de Ate la llamó a su celular para decirle que la fiscal la está esperando en su despacho para dialogar sobre este tema, el cual ha dejado secuelas emocionales y físicas a la niña.

“Yo me siento indignada, frustrada, porque no he encontrado ayuda en el caso de mi hija. Yo siento que me han dado la espalda, sobre todo porque la fiscal lo tomó como un daño leve. Dijo que mi hija solo necesitaba un acuerdo reparatorio y que era de 5 000 soles para realizar sus terapias físicas porque ella había averiguado en un traumatólogo y que este le había dicho que mi hija solo necesita una férula”, explicó la madre de la estudiante afectada para LR.

Pero esto no acaba ahí, la indignación y molestia crece aún más cuando la progenitora es citada en la fiscalía del distrito de Ate para que pueda “pactar” un acuerdo económico con el hombre que atropelló a su hija y la dejó sobre la pista mientras se daba a la fuga.

“La verdad que yo me sorprendí porque se supone que yo estoy realizando el proceso de una denuncia, sin embargo, le dije a mi esposo para ir a dicha reunión y escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Llegamos al despacho de la fiscal y sacó el documento y dijo vamos a hacer el acuerdo reparatorio porque llegar a juicio es aproximadamente 2 a 3 años y para evitarnos esos problemas vamos a hacer un acuerdo”, sostuvo la madre de la niña.

Ante esto, la madre de la niña asegura sentirse completamente decepcionada en cómo actúa la justicia en nuestro país, ya que jamás imaginó que la vida de su hija, su salud e integridad solo costaría 5 mil soles.

La mujer relató que Jesús Lucio Camayo le ofreció dicho monto, pero que ellos como padres de familia no aceptaron porque lo que buscan es que este sujeto pague con cárcel el delito que cometió al atropellar y darse a la fuga, dejando a su hija a su suerte sobre la autopista.

Además de ello, aseguraron que no descansarán hasta encontrar justicia. Por otro lado, relató que la niña se encuentra en recuperación, pero los médicos que han dicho que será un proceso largo.

“Yo quiero apoyarla con 5 mil soles, me dijo Lucio Camayo, yo quiero salir de este problema, yo quiero salir limpio, así me dijo el hombre que atropelló a mi hija. Yo no quiero dinero, lo que yo quiero es justicia y si ese señor tiene que irse preso, que se vaya preso”, expresó la mujer.

