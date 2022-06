El Ejecutivo no ha presentado cuestión de confianza al Congreso pese a tener todas las herramientas, afirma Alejandro Salas

El titular de Cultura considera que la Comisión de Fiscalización tiene que actuar dentro del marco de sus funciones. Foto: Andina

En el marco del Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa, el ministro de Cultura Alejandro Salas aseguró que espera que el Congreso de la República no esté buscando vacar del cargo a la vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, para conseguir la próxima vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, en la sesión ministerial, el titular de Cultura reiteró que el Gobierno de Castillo Terrones trabaja permanemente para cubrir las demandas y necesidades de la población. Además, reiteró que el Estado tiene la necesidad de fortalecer sus instituciones para enfrentar las principales problemáticas del país y sacarlo adelante.

“El Presidente heredó una pandemia, una crisis alimentaria que se viene y diversos problemas, por lo que debemos estar unidos. La única forma de sacar al país de esto es fortalecer a nuestras instituciones del Estado de manera conjunta”, aseguró.

También, en el marco de los retos que afronta el mandatario, indicó que “son la pobreza, la anemia, los problemas de salud que tiene nuestro país, hay que enfrentar también la corrupción, diversos problemas que tenemos y la única manera es unirnos y trabajar unidos como peruanos ”.

Respecto a las acciones que viene llevando a cabo el Congreso de la República y el Poder Judicial, manifestó que espera que el jefe de Estado continúe en funciones, puesto que una vacancia presidencial no le convendría al país.

“Esperemos que otros poderes del Estado tengan la misma predisposición, que no existan estrategias para dejarnos sin vicepresidenta y dejar al presidente Castillo solo, que no existan más estrategias para ver en qué momento se lo vaca. Creo que eso no le hace bien al país y es importante que Arequipa lo sepa”, agregó.

Alejandro Salas indicó que el Gobierno no ha presentado una Cuestión de Confianza, pese a contar con las herramientas necesarias. |Video: TV Perú

El funcionario puso énfasis en mencionar que, pese a todas las acciones realizadas por el Poder Legislativo, el gobierno de Pedro Castillo no ha presentado ninguna cuestión de confianza. Asimismo, señaló que el Ejecutivo tendría todas las herramientas legales requeridas para realizarlas; sin embargo, por disposición del Jefe de Estado, se busca trabajar de forma democrática y en coordinación con los miembros del Parlamento.

“No hemos presentado una sola solicitud de cuestión de confianza, ningún acto como Gobierno para agredir al Congreso. No lo hemos hecho, tenemos las herramientas constitucionales, pero no se ha hecho porque la voluntad del presidente Castillo es trabajar de manera democrática para el pueblo, para los ciudadanos, para quienes más lo necesitan. Queremos avanzar justamente en eso, en democracia, en diálogo”, indicó.

Finalmente, recordó que se vienen realizando este tipo de Consejo de Ministros en búsqueda de sacar al país de la crisis en la que se encuentra. De esta forma, el Jefe de Estado y los titulares de las carteras del Gabinete de Ministros viajan a distintos puntos del Perú para reconocer las necesidades, demandas y solicitudes de cada grupo poblacional. Asimismo, identificar la realidad en la que estos ciudadanos viven.

CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADO

Presidente Castillo lidera Decimosétimo Consejo de Ministros descentralizado en Arequipa.|Foto: El Peruano

El presidente Pedro Castillo Terrones lideró el Decimoséptimo Consejo de Ministros Descentralizado, donde se reunió con autoridades regionales, distritales, provinciales y con los representantes de organizaciones sociales del departamento de Arequipa. En este, “se trabajará una agenda de desarrollo sostenible para lograr el cierre de brechas sociales en esta región”.

El Jefe de Estado acudió al coliseo Arequipa, luego de formar parte, junto con miembros del gremio agricultor, de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra ‘Mejoramiento de la recarga del servicio hídrico y aprovechamiento de agua de lluvia’, en la explanada del sector Tintaya, situada en el distrito de Coporaque, en la provincia de Caylloma.

El mandatario y el primer ministro, Aníbal Torres fueron quienes clausuraron el XVII Consejo de Ministros. Hasta el momento, estos se han llevado a cabo en Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas, Loreto, Lima Provincias y Tacna.

