¿Qué significa “misógino”? El diccionario de la RAE lo define así

El diccionario de la RAE nos ayuda a definir qué es la misoginia, término asociado a la violencia de género en el mundo.

La violencia de género es una de las problemáticas latentes que sigue afectando seriamente el bienestar de las mujeres en este país. En la actualidad, y gracias a los aportes de estudiosos, se ha logrado detectar algunos términos que permiten identificar esos actos que ponen en riesgo a un importante número de peruanas.

Entre ellas se encuentra el “machismo”, “misoginia”, “sexismo”, “desigualdad”, entre otros. En los últimos días, uno de estos conceptos ha sido protagonista de los principales titulares de la prensa a causa de un nuevo enfrentamiento de dos figuras de la pantalla chica.

En las siguientes líneas, explicaremos a detalle que significa ser misógino y con ayuda de las definiciones proporcionadas por la Real Academia Española resaltaremos porqué esta idea de rechazo afecta en gran escala la convivencia y empatía entre las partes involucradas.

¿QUÉ SIGNIFICA MISOGINIA?

Según el diccionario panhispánico de dudas que posee la RAE, el término “misoginia” se define como una “aversión a las mujeres”. Procede del griego misogynía, de miso- (odio) junto a gyné “mujer”.

El concepto de “aversión” se logra explicar como “rechazo o repugnancia frente a alguien o algo”.

El adjetivo correspondiente a “misoginia” es “misógino”, no misógeno.

Otro aporte a destacar es la definición que se proporciona en el estudio “Violencia contra las mujeres y misoginia: una relación indisoluble”. En este artículo se indica que “la misoginia el odio, rechazo, aversión y desprecio hacia las mujeres, y hacia todo lo femenino , que tiene una continuidad en conductas negativas, desvalorizantes y violentas hacia las mujeres”.

¿QUÉ SIGNIFICA MISÓGINO?

“Misógino” es un adjetivo que se define así en el diccionario de la Real Academia Española:

- Usado también como sustantivo, este término es dicho de una persona que siente o manifiesta misoginia.

- Perteneciente o relativo a la misoginia o a la persona misógina.

JAZMÍN PINEDO CALIFICA DE “MISÓGINA” A MAGALY MEDINA

En los últimos días, los peruanos han sido testigos de un intercambio de palabras entre las conductoras de televisión Jazmín Pinedo y Magaly Medina. En una ida y vuelta de ataques verbales, la presentadora de América TV tomó algunos minutos de su espacio para enviarle un mensaje a la periodista de espectáculos.

“... Que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar y destruir a las mujeres en este país, porque usted es una misógina y se lo digo. Esta es otra generación”.

El enfrentamiento entre Pinedo y Medina inició cuando la figura de ATV criticó la entrevista que le realizó a Jefferson Farfán, actual jugador de Alianza Lima. Destacó su falta de profesionalismo y dejó en claro que otra persona hubiera hecho un mejor trabajo que ella.

MAGALY MEDINA LE DICE “MISÓGINO” A NÉSTOR VILLANUEVA

La conductora de Magaly TV la firme aceptó la comunicación con Néstor Villanueva para que este mostrara su posición ante las recientes confesiones de su aún esposa, Flor Polo, quien lo acusó de haberla violentado físicamente. Al conocer que su hijo declaró ante las autoridades que fue testigo de la violencia hacia su madre, este intentó defenderse de los comentarios de Medina citando a Pinedo. Esta fue la defensa de la periodista:

“No te atrevas a gritarme, yo no soy Flor Polo ni ninguna de tus amigas bataclanas. A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino, vete a gritar donde te permitan , acá no. Córtenle la llamada que ese mentiroso, sinvergüenza, que no se atreva a faltarme el respeto”.

