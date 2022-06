Qué significa “ardida” según la RAE? Foto: Captura

La Real Academia Española (RAE) para en constante actualización, por ello, es necesario consultar sobre la existencia y uso correcto de palabras o expresiones antes de realizar una corrección que termine siendo mal hecha.

Podríamos creer que algunas jergas o términos coloquiales no podrían aparecer en la RAE y sus academias, pero te sorprenderás al descubrir que no es así.

Un ejemplo es la palabra “ardida o ardido”, término que es parte del lenguaje coloquial de varios países de habla hispana. Conoce cuál es su significado y en qué ocasiones usarla.

QUÉ SIGNIFICA ARDIDA

Ardida o ardido tienen varios significados, según la RAE y son los siguientes:

- Como adjetivo significa valiente, intrépido, denodado.

- En Perú, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana, significa ofendido, enojado o irritado.

- Derivado de arder.

Por su lado, el diccionario de Oxford nos dice que ardido o ardida es aquella persona que tiene rencor o resentimiento debido a algún fracaso padecido.

Para entenderlo mejor, es necesario conocer algunos ejemplos.

- “No le hagas caso. Ella está ardida porque tú ocupaste el primer puesto y ella no”.

- “Los jugadores de la federación están muy ardidos por las pifias que recibieron”.

- “Estás ardida porque siempre seré su primer amor”.

¿SE ESCRIBE HARDIDA O ARDIDA?

Esta es una duda que fue resuelta por la RAE, a través de una publicación en sus redes sociales.

Un usuario consultó si el uso de la palabra “hardida” era válido y la academia de la lengua española respondió lo siguiente.

“‘Hardido’ es variante desusada de «ardido», adjetivo cuyo significado es ‘valiente, intrépido, denodado’”, comentó la RAE.

Al ser una palabra en desuso, su empleo no es el adecuado.

MAGALY MEDINA LE DICE ARDIDA A EXPAREJA DE SU ESPOSO

Recientemente, Janet Barboza le recordó a la periodista de espectáculos que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, fue demandado por su exesposa, en el 2006, por no pasar pensión de alimentos.

“El pingüino de Batman tuvo juicios por alimentos. ¡Quién lo iba a imaginar! De lo que una se entera en YouTube”, fue el corto mensaje que escribió la ‘Retoquitos’ para acompañar las imágenes presentadas por el extinto programa “Chollyshow” de ATV.

Magaly TV La Firme no se quedó callada y aseguró que dicha demanda, difundida en el dominical de Rossana Cueva, fue producto del “despecho” de la exesposa de Alfredo Zambrano.

“Yo siempre dije que jamás me hubiera metido o me hubiera relacionado con alguien que tenga un juicio por alimentos (...) Cuando una ex está ardida y cuando una ex quiere utilizar a su hija para eso, eso pasa. Yo lo que sí dije en esa época es que nunca lo haría y me consta que no fue así y no voy a dar detalles en este momento”, señaló.

¿QUÉ ES LA RAE Y PARA QUÉ SIRVE?

La RAE son las siglas que definen a la Real Academia Española, una institución fundada en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena, que tiene como misión “velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”, según lo establece el artículo de su actual estatuto.

