Jefferson Farfán le regaló camiseta de la bicolor y confesó su ‘amor platónico’ a Jazmín Pinedo

Jefferson Farfán firmó camiseta a Jazmín Pinedo con peculiar dedicatoria. Foto: Captura

En una reciente entrega de la entrevista que Jazmín Pinedo le hizo a Jefferson Farfán, el futbolista del Club Alianza Lima, confesó que su amor platónico es la Chinita por ser una mujer amable, linda y generosa.

Como se sabe, esta entrevista generó mucha polémica porque la conductora de Más Espectáculos fue presa de fuertes críticas de parte de la periodista Magaly Medina. La ‘Urraca’ señaló que la influencer no estaba capacitada para hacer la entrevista y que en vez de hacer preguntas incisivas, le coqueteaba, como si estuviera en una cita.

Jazmín Pinedo, no se quedó callada y expresó que Magaly Medina era una mujer ‘machista’, ‘misógina’ y que maltrata a la mujer al comparar su cuerpo con el de otras figuras de la farándula peruana.

Pero en el programa Más Espectáculos, del martes 21 de junio, Jazmín Pinedo se presentó nuevamente en su bloque y mostró otra entrega del encuentro que tuvo con Jefferson Farfán en su casa y agregó que habría más publicaciones de la controvertida entrevista.

En el informe se puede ver a la presentadora preguntar: “¿Si Jennifer López es tu amor platónico fuera, aquí en el Perú?, ¿quién es?... Jefferson respondió: ¡Jazmín Pinedo!”, produciendo risas entre los presentes y que se sonrojara.

Pero la modelo no se quedó callada y le respondió: “ Yo, ¿De verdad?... No me engañes para la entrevista ah!.. ¿Qué va a decir la gente?”.

El ‘10 de la calle’ se puso de pie y se quiso ir porque no le creían, luego regresó y continuaron la plática. Farfán comentó que pensaba esto porque le parece que la exguerrera, es una mujer amable, generosa y linda persona.

“Siempre has sido amable conmigo, generosa, linda persona, me has tratado increíble y eres divertida”, dijo de forma tímida.

Luego, el deportista de 37 años mostró fotos con su madre y sus tres hijos, además comentó que su hijo mayor lo imita y le copia en todo, eso lo tiene muy orgulloso. Se considera un padre engreidor y no descarta tener un cuarto hijo.

Jefferson Farfán confiesa que su amor platónico es Jazmín Pinedo. Video: América TV / Más Espectáculos.

JEFFRY LE FIRMA CAMISETA A ‘CHINITA’ CON SINGULAR DEDICATORIA

A finalizar la entrevista, Jazmín Pinedo le pidió al jugador de fútbol que por favor le firmara su camiseta de selección peruana de fútbol, porque el anterior que le había obsequiado se lo regaló a su hermanito.

“Para mi amor platónico, con cariño, Jefferson Farfán”, fue el mensaje que dejo el deportista. Jazmín se sorprendió y señaló que iba a ser envidia de todas las fans de Jeffry.

Finalmente, la presentadora de América le agradeció su tiempo, la camiseta y mostrar su espacio e intimidad. Además resaltó que después de dos años y medio le aceptó una entrevista. Jefferson Farfán no dudo es responder y decir que lo bueno, se hace esperar.

Jefferson Farfán firmó camiseta a Jazmín Pinedo con peculiar dedicatoria. Video: América TV / Más Espectáculos.

¿QUÉ FUE LO QUE SE DIJERON MAGALY MEDINA Y JAZMÍN PINEDO?

El último jueves 16 de junio, Magaly Medina criticó duramente a Jazmín Pinedo y señaló que la exconductora de Esto Es Guerra parecía tener “un síndrome de abstinencia”. “Yo creo que tanto tiempo con ese bobalicón. Aseguró además que “estaba buscando galán” y solo “hizo las preguntas que se hacían en un slam”.

“Por lo menos disimula, que la china disimule. Tienes que ponerte en el plan de conductora, no te han dicho anda giléate al negro, no te dijeron eso. Quítate el lazo, a los hombres no les gustan las (agarra la caja de regalo). No, olvídate, para snack nomás. A los hombres les gustan las difíciles, más aun para un deportista de alta competencia como es Jefferson Farfán. ¿Tú crees que alguien más vaya con lazo y se tome las licencias que ella se tomó”, siguió criticando la Medina.

Jazmín no se quedó callada y al día siguiente le respondió fuerte y claro en su programa. La tildó de ‘retrógrada’ y ‘machista’ a la conductora de ‘Magaly Tv: La Firme’ por afirmar que ella fue en ‘plan cazadora’.

“Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y con calificativos, adjetivos horribles y repugnantes. No es la primera vez y de seguro no va a ser la última, pero que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, dijo.

Esa misma noche, la conductora de ATV, transmitió imágenes de los movimientos de Jazmín Pinedo, en donde se observa que habría estado escuchando por unos auriculares lo que tenía que decir y además se puede escuchar una segunda voz que le repetía la pauta de su discurso.

“Esta chiquita pobrecita. Tenía guion, tenía libreto, tenía todo. Se lo dictaban, es increíble y lo descubrimos. ¡Qué vergüenza! Para defenderse de mí no tuvo mejor idea que tener una ayuda memoria, le dictaban frase por frase. Siempre ha sido bastante limitada”, sostuvo.

Y el lunes 20 de junio, ex pareja de Gino Assereto acusó a la ‘Urraca’ de victimizarse. “Yo me estoy defendiendo y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo”. “Ella me llenó de mil adjetivos repugnantes y de mil insultos y sale a decir que yo la insulté y que además me metí con su hijo... La que tiene un máster en meterse con los hijos de las personas y sus familias es Usted ... ¿es que acaso pensó que se iba a meter conmigo y con mi familia yo me iba a parar acá a sonreírle? No señora”.

“No le voy a permitir que se meta con mi persona como mamá, como mujer ... que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar y destruir a las mujeres en este país, porque usted es una misógina y se lo digo. Usted es lo peor, lo peor que le ha pasado a nuestro género en la televisión y ojalá los tiempos cambien y ojalá que su momento llegue”, refirió la compañera de ‘Choca’ Mandros.

Jazmín Pinedo aclara que solo usó un ‘ayudamemoria’ en su discurso y llama “misógina” a Magaly Medina. (Video: América TV)

