Perú obtiene tres medallas de oro en el Mundial Escolar de Ajedrez

Campeones del Mundial Escolar de Ajedrez 2022.

Un nuevo triunfo para el Perú. Los ajedrecistas Henry Vásquez, Azumi Bravo y Adamaris Machaca obtuvieron medallas de oro en el Mundial Escolar de Ajedrez que se realizó en Panamá.

Los jóvenes peruanos superaron a cerca de 600 ajedrecistas de 36 países de India, Mongola, Estados Unidos, China, Cuba, Canadá, Kazajistán, entre otros, durante la competencia que se llevó a cabo del 10 al 19 de junio.

En las nueve rondas, nuestro país logró sumar más triunfos que otras delegaciones en cada una de las 12 categorías seleccionadas para el torneo, colocándose en la cúspide del ajedrez mundial.

LOS CAMPEONES MUNDIALES

Henry Vásquez Vargas pertenece a la categoría sub-17, Azumi Bravo Mallco a la sub-15 y Adamaris Machaca Mina a la sub-9.

Vázquez, estudiante de 16 años del colegio Saco Oliveros, manifestó su orgullo por haber obtenido este triunfo que lo motiva a continuar y mejorar su juego para futuras competencias: “Me siento muy feliz por el triunfo, agradecido a mi colegio por el apoyo y la oportunidad de potenciar mis habilidades en el ajedrez y poder darle a mi país este campeonato”, expresó.

Por su parte Azumi Bravo, quien estudia en la misma institución educativa privada, sostuvo que la competencia fue dura y destacó el alto nivel competitivo de sus contendores en este deporte dominado por países europeos y asiáticos.

La menor Adamaris Machaca, de apenas 8 años, logró el titulo de campeona en la categoría sub – 9. La escolar natural de Cusco logró imponerse a su rival de Mongolia.

OTRAS MEDALLAS

Además de las tres medallas de oro obtenidas en las categorías sub–9, sub–15 y sub–17, la delegación peruana tuvo una destacada participación en el mundial de Panamá y obtuvo los siguientes reconocimientos:

Fiorella Contreras Huamán, maestra FIDE, es la sub campeona en la categoría sub-15.

Xiomara Anahí Guzmán Vera, es la sub campeona en la categoría sub-11.

La pequeña Safrys Valenzuela Reynoso, obtuvo la medalla de bronce en la categoría sub7.

Fabián Ricardo Reyes Zavaleta también obtuvo una medalla de bronce en su categoría Sub17.

Vicent Matías Cárdenas Lima, se hizo acreedor de la medalla de bronce en su categoría sub-13.

DELEGACIÓN PERUANA

El conjunto peruano estuvo conformado por 67 ajedrecistas, entre ellos: Fiorella Contreras, Henry Vásquez, Diego Flores, Azumi Bravo, Emely Vega y Fabián Reyes, estudiantes del Colegio Saco Oliveros, quienes el año pasado consiguieron un histórico subcampeonato mundial por equipos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

DATOS DEL TORNEO

El mundial se jugó de acuerdo con el Sistema Suizo en 9 rondas y participaron escolares entre 5 y 17 años en seis categorías: Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 con pruebas separadas para varones/abierto y mujeres (en total 12 campeonatos).

Cabe resaltar que este torneo es oficial del calendario de la FIDE que brinda como estímulo deportivo la obtención de títulos internacionales y títulos de campeones mundiales.

