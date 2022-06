El peruano Juan Pablo Varillas debutó con derrota en Wimbledon y se despidió del certamen

El peruano se quedó en la ronda de clasificación del torneo londinense

Juan Pablo Varillas intentó replicar lo hecho en París con el Roland Garros y, pese al buen desempeño mostrado en la superficie de hierba, no pudo con Maximilian Marterer en la qualy de Wimbledon, donde perdió en tres sets durante una hora con 41 minutos de juego, con parciales 2-6, 6-1 y 4-6.

El peruano número 113 en el ranking ATP, jugó un impecable pero fluctuante partido, con una sólida derecha y back cruzado como sus principales herramientas para el ataque y la defensa frente a su contrincante. Sin embargo, los errores no forzados le jugaron en contra y se despidió del tercer Grand Slam del año, después del Abierto de Australia y del Roland Garros en Francia.

El peruano perdió en su debut ante su similar alemán (Foto: ATPeru)

Cabe recordar que hace diez días, Varillas se bajó de su campaña por el viejo continente para darle prioridad a su salud y recuperación a una lesión en el pie derecho.

“Después de varios días de dolor en el pie derecho, he decidido junto con mi equipo cortar la gira y volver a Buenos Aires para recuperarnos de la mejor manera y poder estar al 100%. Uno nunca quiere vivir este tipo de situaciones, pero estoy convencido que volveremos siempre más fuerte que antes”, escribió el peruano en sus redes sociales tras tomar la decisión de no participar en el Challenger 125 de Parma en Italia.

¿CÓMO LLEGÓ VARILLAS A WIMBLEDON?

La primera raqueta nacional se dirigió hacia Inglaterra con la confianza de definir una serie de partidos para alcanzar un lugar en el cuadro principal, de la misma manera que lo realizó en el Roland Garros.

En el torneo parisino, Varillas consolidó la confianza que ha venido construyendo durante su presente temporada en su gira sudamericana por Argentina, Chile, Bolivia, entre otros países de la región. Con tres partidos ganados, pertenecientes a la ronda de clasificación, logró ubicarse dentro del cuadro principal del Roland Garros 2022. Además de obtener su mejor posición y récord en el Grand Slam francés: por primera vez, después de 14 años desde Lucho Horna en 2008, un peruano volvió a una primera ronda del Abierto de Francia. Sin duda, una marca personal y para el deporte blanco nacional.

Varillas disputó cuatro partidos en Roland Garros 2022 (Foto: Instagram)

Sin embargo, le tocó superar la prueba frente al canadiense Félix Auger-Aliassime, número nueve del mundo y entrenado por Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafael Nadal, el máximo referente de Roland Garros en cuanto títulos ganados y partidos disputados. Varillas no pudo superar a Auger-Aliassime y con ello volvió a casa, no sin antes referirse a lo vivido como una “Semana inolvidable llena de emociones y sueños cumplidos”.

El representante peruano continuaría su gira europea en Italia con el Challenger de Parma, al que decidió no participar por sus condiciones físicas después del Roland Garros. Apenas días después, volvió súbitamente a Inglaterra para probarse sobre la hierba inglesa, con derrota ni chances de avanzar en la edición 2022 del evento londinense.

¿LO SIGUIENTE PARA JUAN PABLO VARILLAS?

Su calendario de actividades dependerá enteramente de su rendimiento físico actual. Lo probable es que vuelva a Buenos Aires, ciudad en la que reside debido a las facilidades de infraestructura y entrenamiento del deporte blanco. En Argentina, se recuperaría al 100% para seguir sumando continuidad en los distintos Challenger ATP que quedan pendientes para la segunda mitad del año.

Asimismo, dentro de lo pactado para ‘Juanpi’ está el disputar la última serie de partidos correspondientes a la Copa Davis 2023. La misión del Team Perú, encabezada por Américo ‘Tupi’ Venero es enfrentar, con triunfo, a Chile en calidad de locales y clasificar a las finales de la edición 2023 del torneo internacional. Juan Pablo Varillas es una de las principales cartas del equipo nacional, junto a los hermanos Huertas del Pino, Sergio Galdós y Nicolás Álvarez, tanto para singles como para dobles. El ‘duelo del Pacífico’ se estará llevando a cabo sobre tierra batida en las instalaciones del Lawn Tenis de Lima durante el 16 y 17 de setiembre, tentativamente. Información aún por confirmar.

Dato: Juan Pablo Varillas pretende ubicarse dentro de los 100 primeros lugares del ranking ATP. Desde mediados del año pasado, consideró esta una meta a corto plazo pero, debido a las constantes lesiones, se vio limitado de lograr su objetivo. Este 2022, escaló seis posiciones desde lo ejecutado en el Roland Garros y actualmente se ubica en el puesto 113 del total de rankeados.

