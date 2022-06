Ministro Dimitri Senmache protagoniza altercado con periodistas: ¿Quieren encontrar un titular?

El titular del Interior se mostró ofuscado al ser consultado por los trabajos que se llevan a cabo en su sector.

Los cuestionamientos al desempeño de Dimitri Senmache como ministro del Interior aumentan a medida que pasan los días sin poder concretarse la captura del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Sin embargo, los recientes ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) también son motivo de consultas al titular de la cartera, aunque pareciera no estar dispuesto a responderlas del todo.

“Nosotros estamos trabajando con generales ya ascendidos. Las investigaciones dirán si los ascensos (en la Policía) fueron legales o no. Estamos con 60 generales con sus funciones, hemos visto quiénes pueden servir mejor en diferentes puestos, eso es lo que hemos hecho, hay algunos que están cuestionados”, dijo en una reciente conversación con RPP.

Sin embargo, el momento tenso de la entrevista se dio cuando mencionó al efectivo destinado a la región Tumbes. “Está ahí para no darle una región más importante, pero dicen que sí es importante porque es frontera”, resaltó Senmache. “¿Entonces, la región Tumbes no es importante?”, fue la pregunta inmediata de la periodista a lo que el ministro del Interior respondió algo alterado.

“No, no, no. ¿Cuál es el motivo (de ese comentario)? ¿Quieren encontrar un titular (para portadas)? Señores, ¿quieren enfrentar la inseguridad ciudadana? ¿Sí o no? Para eso, tienen que apoyar al sector Interior, tienen que apoyar a la Policía Nacional”, dijo Dimitri Senmache a la periodista que le formuló el cuestionamiento.

Ante este impasse, los periodistas de RPP Noticias le recordaron que la labor de la prensa es formular preguntas que podrían ser incómodas para los funcionarios públicos y aseguraron que su labor no es hacer “relaciones públicas”.

CUESTIONADAS DECLARACIONES

El ministro del Interior, Dimitri Senmache tomó como referencia desde su cuenta de Twitter al combate contra la delincuencia de la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respecto a las medidas aplicadas por dicho jefe de Estado.

“Si Dios me permite seguir al frente del Mininter, reitero mi compromiso con el país entero, de disminuir los índices de inseguridad. Al igual que en El Salvador, y tomando de referencia al Presidente Nayib Bukele, vamos a combatir al crimen y ganar esta guerra”, indicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, las críticas en la mencionada red social tras estos comentarios no demoraron en aparecer. Muchos usuarios resaltaron las denuncias de decenas de organizaciones internacionales relacionadas a que el Gobierno de El Salvador presuntamente comete abusos contra los derechos humanos durante la aprobación del régimen de excepción vigente en el país citado.

Sobre eso, el ministro Senmache tomó la decisión de responder que queda a la espera de “que le envíen la información” para que de ese modo pueda “mantenerse al tanto” de estas denuncias en contra del gobierno de Nayib Bukele, quien se ha denominado a sí mismo como el “dictador más cool del mundo”.

CENSURA A LA VISTA

La bancada de Fuerza Popular informó que ha iniciado con la recolección de firmas para presentar una moción de censura en contra del ministro del Interior, Dimitri Senmache.

El grupo parlamentario considera que el actual titular se esta cartera debe ser censurado debido “a su falta de capacidad de gestión en la conducción del sector Interior y grave omisión de funciones que vienen perjudicando gravemente la paz y tranquilidad en el país, así como soslayando la lucha contra la corrupción”.

El documento también sostiene que cuando Senmache Artola se presentó ante la Comisión de Fiscalización “ha manifestado con simpleza que no podía hacer seguimiento a Juan Silva porque eso requería una orden judicial, olvidándose por un lado que tenía la responsabilidad de la videovigilancia y, por otro lado, que la seguridad del Estado asignada al señor Juan Silva en su condición de exministro se encontraba bajo competencia de su sector”.

Como se recuerda, días antes, el legislador de Renovación Popular, José Cueto anunció que su agrupación política ya ha elaborado una moción de censura y estaban en la búsqueda de parlamentarios que se sumen a su iniciativa, por lo que este procedimiento contaría con el respaldo suficiente para ser admitida a debate, pues solo se requiere de 33 legisladores para ser presentada.

