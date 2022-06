John Jairo Mosquera, exSporting Cristal, no será contratado por Real Tomayapo tras no pasar exámenes médicos

John Jairo Mosquera no firmará por Real Tomayapo.

De mal en peor. John Jairo Mosquera, que meses atrás tuvo un paso fugaz por Sporting Cristal, no firmará por Real Tomayapo. El delantero hizo los exámenes médicos, pero los resultados no fueron los mejores. Por ello, la directiva y comando técnico del club boliviano prescindieron de su fichaje.

El colombiano volvió a ser noticia, pues desde el país altiplánico informan que no pasó los chequeos médicos correspondientes. Gimena Osorio, periodista que cubre el acontecer de dicho conjunto, comunicó lo siguiente: “El jugador Mosquera no firmará con el club Real Tomayo, esta mañana llegaron todos los informes y no convenció al cuerpo técnico ni directivos. De esta manera se descarta su fichaje”.

Lo polémico es que al llegar a Bolivia, John Jairo se puso la camiseta de la institución y posó para la foto. Además, en redes sociales, lo consideraban una buena incorporación, debido a que rindió en su paso por ese fútbol. Defendió los colores de Royal Pari, Guabirá Santa Cruz y Always Ready. En el primero la rompió marcando 41 goles en 76 partidos.

SALIDA DE CRISTAL

El 6 de mayo, los ‘celestes’ emitieron un comunicado donde informaban la salida del ‘cafetero’. “El club Sporting Cristal y el futbolista John Jairo Mosquera han acordado finalizar el vínculo contractual entre ambas partes. La institución le da las gracias y le desea lo mejor en su futuro”.

Posteriormente, Juan José Luque, director deportivo de los ‘cerveceros’, reveló los motivos de esa decisión. ““Es un tema de rendimiento deportivo. El sufría una lesión que el área médica evaluó y vio factible de recuperarse perfectamente, luego tuvo una rotura fibrilar y se volvió a reincorporar. Creo que es un cúmulo de situaciones que hacen que un jugador no esté acertado y no pueda dar lo mejor de sí. Hay que agradecer a John Jairo que reconozca esa situación y facilite al club la situación para que pueda tomar las mejores decisiones de aquí para adelante”.

