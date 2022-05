Peter Arévalo criticó a dirigentes de Sporting Cristal por salida de John Jairo Mosquera: “No era la solución”

Peter Arévalo se refirió a la salida de John Jairo Mosquera de Sporting Cristal.

Sporting Cristal anunció hace unos días sobre la salida del colombiano John Jairo Mosquera del club apenas cinco meses después de haber sido contratado. Fueron varios los motivos por el cual el club ‘rimense’ tomó esta decisión. Sin embargo, el periodista Peter Arévalo criticó a los dirigentes por este suceso y consideró que no era solución.

Para empezar, recordemos que el delantero salió, según lo que dijo Juan José Luque, por un tema de bajo rendimiento. Aunque la forma en cómo lo hizo fue lo que incomodó al comunicador. “Juan José Luque dijo de que fue un tema técnico, de bajo rendimiento. Ahora, yo pienso que Cristal normalmente no actuaba así. Porque Cristal, en el fútbol peruano, es considerado una institución modelo. Pero lo que ha hecho es, ante las críticas, puso la cabeza de Mosquera (jugador) acá (señaló a una pelota como ofrecimiento)”, expresó Peter en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Eso no fue todo, ya que también se refirió a que este resolución se llevó a cabo para calmar a los hinchas del equipo, quienes criticaron constantemente el accionar del atacante ‘cafetero’. “La dirigencia de Sporting Cristal con el comando técnico, ante el aluvión de críticas puso la cabeza de John Jairo en bandeja. ‘Acá está muchachos, ¿esto es lo que querían? Tomen, ya se fue’. Su salida no era la solución. Simplemente han puesto a alguien, usar su salida para pedir que se calmen. Porque si analizamos todo lo que hay detrás de la llegada de Mosquera, de su salida, entonces podemos concluir que se perdió tiempo, se perdió el dinero porque gratis no se ha ido John Jairo, es un profesional, no tiene la culpa. No le tocó la puerta a Cristal, no dijo ‘oye, yo quiero jugar en Cristal’. No. A él lo trajeron, el tipo es profesional y vino”, añadió.

El narrador de fútbol habló sobre el accionar del cuadro 'rimense' con el delantero colombiano. | Video: ESPN Perú

Y es que la llegada de John Jairo se llevó a cabo en diciembre del año pasado con miras a la presente temporada. Fue una recomendación expresa del técnico Roberto Mosquera, quien lo había dirigido en su etapa del Royal Pari de Bolivia y con el que mostró una de sus mejores versiones en su carrera: jugó 46 encuentros en los que anotó 23 goles.

MOTIVOS DEL RECHAZO A JOHN JAIRO MOSQUERA

No obstante, desde el inicio la contratación de John Jairo Mosquera no cayó bien a la hinchada ‘cervecera’ ni a un sector de la prensa por tres motivos: pasado en el fútbol del Altiplano, historial de lesiones y competencia con Emanuel Herrera. El hecho de haber jugado en Royal Pari, Always Ready y Guabirá del balompié boliviano era un aspecto negativo, ya que contaban con los antecedentes de Marcos Riquelme, quien llegó a Cristal el 2021 procedente del Bolívar y no llegó a colmar las expectativas. Otro factor era sus constantes problemas físicos. De hecho, su exentrenador en Always Ready llegó a decir que “tuvo muchas lesiones en su carrera. Este año (2020) las lesiones lo persiguieron bastante” y que “no se adaptó nunca a la altura. Le costó mucho”, lo cual se vio reflejado en las dos lesiones en la rodilla, producto de un inconveniente en el pasado que lo venía arrastrando y que le hizo perderse 6 de 11 jornadas. Además, no pudo anotar ni un gol, tampoco brindar alguna asistencia.

Finalmente, estaba la opción de Emanuel Herrera, uno de los grandes delanteros del club en los últimos años (máximo goleador en una temporada en la historia de la Liga 1 con 43 anotaciones el 2018). Sin embargo, su mala salida a Argentinos Juniors a inicios del 2021 provocó que haya sido relegado en la consideración para el ‘9′. A eso se le sumó su falta de acuerdo con la directiva en cuanto al contrato, según contó el mismo Roberto Mosquera. Tiempo después, se conoció que el artillero ‘gaucho’ padecía una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas hasta final de año.

Por lo pronto, tal y como dio a conocer el propio director deportivo de los ‘bajopontinos’, mirarán el próximo mercado de pases (junio-julio) para buscar al reemplazo de John Jairo Mosquera. Mientras tanto, tratarán de aprovechar a Percy Liza y con diversas variantes en el ataque con los extremos y volantes con llegada al área rival.

El colombiano entró en los últimos trece minutos del partido, pero poco pudo hacer. VIDEO: Conmebol Libertadores.

