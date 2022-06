‘Dibu’ Martínez apoya al portero australiano Andrew Redmayne: “Hizo todo para que su país vaya al Mundial”

Dibu Martínez se refirió a la táctica de Andrew Redmayne en Perú vs Australia.

Andrew Redmayne sigue siendo polémica a nivel internacional. Esta vez, Emiliano Martínez, portero de la selección argentina, se refirió a la actuación del australiano en los de penales con Perú. Si bien ‘Dibu’ dijo que no utilizaría su misma técnica, resaltó que el ‘bailarín’ hizo de todo para que su país vaya a la Copa del Mundo.

En una entrevista con ESPN, le consultaron al ‘gaucho’ si había visto la definición desde los doce pasos entre Perú y Australia. Inmediatamente, una sonrisa se le dibujó en su rostro y afirmó que presenció el compromiso del repechaje en Qatar 2022 desde la comodidad de su casa. Después, procedió a dar su opinión de Andrew Redmayne.

“Es su técnica y su táctica, clasificó al Mundial. He visto que lo han criticado por hacer eso, por tirarle la botella a Gallese y la verdad son técnicas del momento. Hoy en día, Australia está en el Mundial. Son cosas que yo no haría, pero capaz lo que yo hice, hay gente que diría que no lo haría. Yo no tengo nada con el arquero de Australia. Hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial. Para mí lo hizo perfectamente bien”, expresó.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

