Cardenal Pedro Barreto sobre el Congreso: “Está muy venido a menos”

Cardenal Pedro Barreto señaló que existen figuras rescatables en el Congreso.

La crisis política que atraviesa el país ha llevado a que el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, se pronuncie al respecto. Si bien durante los once meses de gobierno de Pedro Castillo, la popularidad del presidente ha decaído, el religioso resaltó que lo mismo ha sucedido con el Poder Legislativo. Sin embargo, recalcó que existen figuras llamativas en ese poder del Estado.

“La verdad es que por los sondeos que hay, el Congreso está muy venido a menos. Hay gente muy buena, pero lamentablemente hay grupos interesados en un aspecto o en otro que diluye esta claridad que debe tener la política en el Congreso, como también en el Poder Ejecutivo de buscar el bien de todos, especialmente de los más pobres y los más alejados”, declaró Barreto.

El cardenal reflexionó sobre la manera en que se ha venido comportando nuestra clase política durante los últimos años. Además, recalcó que los funcionarios deben atender a las demandas ciudadanos para que no terminen aprovechándose del poder que se les ha confiado.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

“Cuando la política busca el bien común los que ejercitan la política tienen que ser muy conscientes de que son los primeros servidores de la comunidad y cuando pierden este objetivo, realmente ya no es política, es aprovecharse de la política que les da el poder. Pero el poder es de las personas y de la sociedad que los elige”, manifestó.

Esta no es la primera vez que el arzobispo se pronuncia sobre la crisis que enfrenta el país. Ya a mediados de mayo señaló que “el Perú necesita un proyecto que realmente movilice a todos los ciudadanos. Mi misión era escuchar y decir al presidente que hay una opción. Manifesté que tal como se iba, el Perú va a un colapso social muy grave”.

MALOS MOMENTOS

Cuando el gobierno de Pedro Castillo enfrentaba una de sus mayores crisis con el aumento de protestas sociales en diversas partes del país, el cardenal Pedro Barreto apareció como una figura conciliadora. Si bien el mandatario le aseguró que pronto haría cambios ministeriales a fin de alejarse del partido Perú Libre, estos nunca llegaron a suceder lo que generó la decepción del religioso.

“Tenemos que unirnos para buscar cauces y rehabilitar la política y que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer, ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a que la sociedad se una por la paz y la justicia”, acotó.

En otra oportunidad, Barreto fue víctima de los insultos del presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien en una entrevista lo llamó “miserable” y dejó a entrever que está coludido con grupos de poder que intentan vacar al mandatario Pedro Castillo.

En una entrevista para Willax Tv, el religioso se mostró dolido tras escuchar las palabras del premier, además, recordó la vez en que, por pedido de Torres, ayudó al Ejecutivo en calmar las aguas durante las violentas manifestaciones en Huancayo, las cuales exigían la renuncia del jefe de Estado.

“A mí personalmente, como a cualquier otra persona, me ha dolido muchísimo porque él me pidió la mediación para ir a Huancayo”, sostuvo Barreto. A la vez remarcó que él no le tiene fe a Castillo Terrones, sino a Dios.

El arzobispo Barreto comentó los intentos de llegar a acuerdos entre las autoridades.

