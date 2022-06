Turista inglés falleció ahogado corriendo tabla en Miraflores

Una noticia lamentable. En medio del deporte querido llamado surf, que es practicado por millones de personas, sobre todo en nuestra capital, hubo una muerte. Y es que en la playa Makaha, ubicado en el distrito de Miraflores, se produjo el deceso de un turista inglés llamado William Edward Jones (29 años), que alquiló una tabla y con una mala maniobra habría generado que pierda la vida.

Las cámaras de ATV llegaron al lugar y mencionaron que en el lugar existe una bandera roja, y que no había salvavidas. Esto genero mucha indignación y consternación de la gente que le gusta practicar este deporte y suelen venir todos los días a la playa, y finalmente sucede esta tragedia.

Mafer Reyes, reconocida surfista peruana, habló en el punto de los hechos con ATV y denunció los problemas que padecen para practicar este deporte.

“Es una pena y mis más sentidas condolencias a la familia. Por lo que tengo entendido, el joven tenía entre 23 o 24 años, era un turista y simplemente vino para conocer este lindo deporte. No hay salvavidas en invierno solamente en verano, pero lamentablemente la Municipalidad tiene que tener un control y no hacerse de la vista gorda. No hay una ordenanza de parte de la Municipalidad y ahora que hará las autoridades al respecto”, manifestó la deportista.

La deportista confesó que las escuelas no son fiscalizadas y que el extranjero alquiló una tabla para aprender surf, sin embargo, la tragedia se pudo evitar si hubiera habido un salvavidas en la playa Makaha.

LA MUNICIPALIDAD NO DIO PERMISOS A LAS ESCUELAS DE SURF

Así lo manifestó la reconocida deportista, Mafer Reyes, quien dijo lo siguiente: “La Municipalidad no ha dado permisos, como le digo, se han hecho de la vista gorda y se han olvidado de fiscalizar las escuelas. Aquí ha habido peleas entre instructores, golpes, accidentes y mira lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué hará la Municipalidad al respecto? Porque tienen que poner un orden aquí en esta playa”.

A su vez, Mafer Reyes dijo que ella se crio en esa playa desde que tiene uso de razón, puesto que su mamá trabajaba en la playa, donde vendía raspadilla. “Acá había un orden, era una playa muy linda y ha sido descuidada”, apuntó.

“En verano había salvavidas, a pesar de que estaba prohibido meterse a bañar, si había salvavidas en verano, pero ellos deben estar todo el año, ya que las escuelas funcionan todo el año”, sentenció Mafer Reyes de manera indignada.

SUBGERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DIO LA CARA

“Estamos hablando del fallecimiento de un ciudadano extranjero, que al parecer alquilo una tabla a estas personas que no tienen licencia de funcionamiento en el distrito. Ha tenido algún accidente o un paro cardiaco, ya que aún no sabemos la razón de su deceso”, dijo Jaime Rozeznic, subgerente de deportes de la Municipalidad de Miraflores.

Turista inglés falleció corriendo tabla en Miraflores. VIDEO: América TV

