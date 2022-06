Especialista de Senamhi advierte que temperatura en Lima podría ser menor a los 8°C en los próximos días

La temperatura en Lima viene sufriendo constantes cambios, presentando noches con vientos intensos, temperaturas muy bajas; mientras que, por las mañanas, irradia el sol y el viento disminuye. Este fenómeno se viene presentando desde varios días; sin embargo, anoche llegamos a la temperatura más baja del año, con 8.4°C.

“El día de hoy hemos tenido, a las 11:00 a.m., una temperatura de 21°. Ha habido brillo solar desde la mañana”, aseguró Raquel Loayza, Ingeniera del Senamhi, en diálogo con Infobae Perú.

¿A qué se debería este cambio en el Clima? la vocera del Senamhi explica qué estaría sucediendo en la ciudad.

Temperatura en Lima Este llegó a 8.7 grados | VIDEO: América TV

La vocera comentó que esta baja de temperatura se habría presentado, con más intensidad, en distritos del Este de la ciudad. Asimismo, asegura que estos descensos térmicos se darían “cuando el cielo está despejado”, por lo que “la temperatura se enfría rápidamente”.

“En los distritos del Este, como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, el Agustino, Ate, Santa Anita y La Molina, todos los que están lejos del mar,en el periodo nocturno, desde las 8:00 p.m. ayer tenían 11°C de temperatura, porque el cielo estaba despejado ”, aseguró la ingeniera.

“Uno de los motivos y factor principal es que se ha tenido cielo despejado y esto ha permitido que la superficie de la tierra se enfríe rápidamente; y, al enfriarse, enfría todo el entorno” , señaló.

Respecto al friaje registrado anoche en la capital peruana, la especialista nos comentó cómo habría transcurrido la noche y hasta cuántos grados habrían llegado los distritos del este de Lima. “A las 10:00 p.m. llegó a 11°C; a la 1:00 a.m, a 10.2°C; a las 2:00 a.m, a 9.9°C y a las 4:00 a.m. llegó a los 8.7°C”, añadió la funcionaria.

Inicialmente se habría anunciado que la temperatura más baja registrada en esta madrugada fue de 8.7°C; sin embargo, Loayza aseguró que el reporte final indicó que la temperatura mínima de esta noche fue de 8.4°C.

“Como este es un termómetro normal, no registra la mínima. La temperatura mínima se registró a las 7:45 a.m. y nos indicó que fue de 8.4° casi a las 4:00 a.m .”, agregó Loayza.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?

El Senamhi explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema que se presenta sobre el Océano Pacífico generando fuertes vientos direccionados de Este a Oeste. Este es uno de los factores que regula las condiciones del tiempo en la costa del país, por lo que, debido a su debilitamiento y alejamiento, favorece el ingreso de vientos del norte cargados de humedad. Esto se sumará a las bajas temperaturas superficiales del mar peruano.

“Hay incrementos de viento, tenemos la sensación de un poco de frío bajo la sombra porque hay vientos y continúa el cielo despejado”, aseveró Loayza.

LA TEMPERATURA CONTINUARÁ BAJANDO

La semana del 9 al 13 de mayo se categorizó como la más fría del año. | VIDEO: Buenos Días Perú

La experta también aseguró que esta constante en el clima limeño se ha presentado anteriormente, por lo que estas bajas van a volver a suceder. Además, recordó que continuamos en otoño; es decir, en el invierno, la temperatura en la ciudad continuaría descendiendo.

“Se puede presentar nuevamente. (...) En el año 1967 se llegó a una temperatura de 7.2° en esta misma zona, zona este. Entonces, es probable que se pueda repetir en estas condiciones, cuando tengamos un cielo despejado y podría ser menor a los 8°C de hoy ”, indicó Loayza.

Raque Loayza también comentó que este fenómeno no solo se presentaría en la capital. En la sierra, las temperaturas habrían descendido hasta más de -10°C, por lo que todo el país estaría atravesando una ola de frío.

Es importante mencionar que el invierno recién iniciaría desde el 21 de junio, la próxima semana, y se espera que el clima siga variando, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar enfermedades que trae la llegada de la temporada más fría del año.

SEGUIR LEYENDO: