Juan Carlos Oblitas confesó lo que sucedió cuando Luis Advíncula decidió renunciar a la selección

Oblitas reveló lo que habló con Luis Advíncula tras su renuncia a la selección peruana | VIDEO: Movistar Deportes

Juan Carlos Oblitas contó todo lo que sucedió luego de que Luis Advíncula renunciara a la selección peruana tras fallar el penal ante Australia en el repechaje al mundial de Qatar 2022. El ‘Ciego’ dio todo los detalles y también dijo que en el vuelo de regreso habló con el ‘Rayo’. El lateral derecho ahora está recuperado y concentrado con Boca Juniors.

“Ahora más que nunca que hay redes sociales, nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento, lanzarse así. Después ya bien asesorado... creo que Nicolás Rey fue el que le dijo ‘corta eso’ y lo sacó. Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato, estaba muerto Lucho. Pero entendió, como yo le digo, fallan los que patean, el que no patea, nunca falla. Yo he fallado muchas veces también. He visto fallar a Diego Armando Maradona, a Lionel Messi, a Pelé, Zico, Platini. Si pateas, tienes la probabilidad de fallar, pero él tiene que salir de esto”. comentó el Director Deportivo en conferencia de prensa desde la Videna.

“Luis Advíncula es un hombre enterito para las próximas eliminatorias, ojo. Así que ya está, al día siguiente tiene que pensar en que tiene que jugar con Boca, levantar con Boca. Tiene que retomar con la selección y luchar por ese puesto. Esto es así”, sentenció el exfutbolista desde el complejo de San Luis.

ADVÍNCULA SE DESPIDIÓ DE LA SELECCIÓN, PERO LO BORRÓ

Luis Advíncula vivió probablemente el peor momento de su carrera desde que juega al fútbol profesionalmente. Y no se exagera cuando se menciona que puede ser el peor de su vida. El lateral terminó desconsolado en el césped del estadio Ahmad bin Ali en Doha y no encontró cómo sobreponerse por varios minutos, incluso volviendo a los camerinos se despidió de la ‘blanquirroja’.

Tras llegar al vestuario escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

