Raúl Ruidíaz y su graciosa publicación tras enterarse las sedes del Mundial 2026

Raúl Ruidíaz bromeó después de la oficialización de las sedes de la próxima Copa del Mundo l Foto: USA TODAY Sports

La FIFA hizo oficial las sedes para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en los países de Canadá, Estados Unidos y México. En seguida, Raúl Ruidíaz realizó una broma en su cuenta de Instagram, puesto que Seattle, ciudad donde juega, fue elegida. La ‘Pulga’ podría estar presente en la próxima edición de máxima competencia con Perú.

Su club publicó una foto de la ciudad acompañado de la siguiente descripción: “Está pasando. La Copa Mundial de la FIFA llega a Seattle en 2026″. De inmediato, el delantero peruano compartió la imagen y escribió. “Alquilo cuartos” con un emoji sonriente.

Raúl Ruidíaz se encuentra disputando su quinta temporada en Seattle Sounders. Llegó en 2018 después de su gran campaña con Monarcas Morelia. Actualmente es titular indiscutible con los ‘verdes’ y está a poco de convertirse en el goleador histórico del club estadounidense.

El ‘enano’ no es el único peruano que la ciudad donde juega fue seleccionada para albergar este magno evento deportivo. Anderson Santamaría (Guadalajara), Luis Abram y Pedro Aquino (Ciudad de México), Marcos López (San Francisco Bay Area) y Alexander Callens (New York City).

Foto: Instagram

A POCO DE SER EL GOLEADOR HISTÓRICO

Raúl Ruidíaz se hizo presente con dos tantos en la goleada de Seattle Sounders ante Vancouver Whitecaps por la fecha 13 de la Major League Soccer. Primero, a los 27 minutos, se encontró con el balón dentro del área y cruzó su remate, dejando sin opción al guardameta rival. Después, aprovechó un centro de su compañero, le ganó el vivo a los defensores y solo tuvo que empujar el esférico.

El delantero peruano marcó dos goles con Seattle Sounders en la última victoria ante el cuadro canadiense. | Video: Major League Soccer

Con estos goles, alcanzó cinco en ocho encuentros disputado en lo que va de la temporada. Asimismo, registró 69 dianas y está a cuatro del máximo artillero de Seattle Sounders. La pregunta que surge inmediatamente es ¿Quién ocupa ese lugar? Pues nada más ni nada menos que su compañero de equipo, Fredy Montero, con 73 tantos.

El colombiano es un experimentado futbolista (34 años) que tuvo sus primeros pasos en ‘Rave Green’ entre el 2009 y el 2012. En ese tiempo convirtió 68 tantos en total. Después estuvo en Millonarios de su país, Sporting de Lisboa de Portugal, Tianjin Teda de China y Vancouver Whitecaps hasta volver al elenco ‘verde’ el 2021. En este caso, su producción no ha parado y anotó 5 goles más.

No obstante, no todo es positivo en el presente del ‘incaico’. Justamente en el último duelo salió lesionado. Fue reemplazado a los 63 minutos por Will Bruin. “Puede estar fuera por unos días o partidos. Salió la resonancia magnética y tiene un ligero tirón. No fueron buenas noticias”, lamentó su técnico Brian Schmetzer.

SU PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA

Raúl Ruidíaz fue el gran ausente en la convocatoria de la ‘bicolor’ para afrontar el repechaje camino a Qatar 2022. Ricardo Gareca decidió apostar por Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño como variantes en ataque. Esta decisión fue muy cuestionada por los hinchas peruanos, pues consideraban que la ‘Pulga’ atravesaba un excelente momento tras conseguir la Concachampions.

El atacante no juega un partido oficial con el ‘equipo de todos’ desde la derrota 2-0 ante Brasil en Recife. Desde su debut con el conjunto nacional, ha disputado 51 partidos, en los cuales anotó cuatro goles y dio cuatro asistencias. ¿Volverá a ser convocado pensando en el próximo Mundial?

