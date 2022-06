Advíncula vuelve a las canchas tras dramática semana con la selección peruana: será titular en partido de Boca

El lateral derecho ya entrena con Boca Juniors y será titular el fin de semana. Foto: Liga Argentina.

Luis Advíncula decidió voltear la página. El ‘Rayo’ recibió el permiso para darse unos días de descanso luego del duro golpe emocional que recibió tras perder en la tanda de penales ante Australia y quedarse fuera del mundial de Qatar 2022, pero el lateral derecho decidió aparecerse en el estadio de la ‘Bombonera’ este miércoles y continuar con sus entrenamientos desde el jueves. Ahora, Sebastián Battaglia lo tiene en el once titular para el fin de semana.

El futbolista de 32 años quiere dejar la dolorosa derrota ante los ‘Socceroos’ atrás y tal vez uno de las mejores formas es jugando al fútbol. Según informó Leandro Aguilera, periodista argentino que sigue todo los detalles del ‘Xeneize’, el técnico pondrá el siguiente once para el duelo ante Barracas Central: Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Varela y Óscar Romero; Zeballos, Dario Benedetto y Sebastián Villa. Prácticamente lo mejor que tiene. Carlos Zambrano puede meterse al equipo.

Boca Juniors se mide ante Barracas de visita este domingo 17 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco de la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina. Los recientes campeones de la Copa de Liga llevan dos victorias una derrota por el momento, siendo cuartos en la tabla de posiciones con seis puntos. Sin embargo, los tres primeros puestos tienen 7 unidades y todo puede cambiar en esta nueva fecha.

Juan Román Riquelme ya había contado que tanto el ‘Rayo’ como el ‘León’ hablaron con él en el entretiempo del Boca Juniors 5-3 Tigre y confesó: “Estuve en el entretiempo con Advíncula. Él está bien. Llegó y le dijo al técnico que ya cuente con él para el domingo. Zambrano lo mismo. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los jugadores que visten nuestra camiseta”, contó la leyenda en entrevista para ESPN.

Al parecer la idea de ‘Lucho’ es seguir con su buen ritmo futbolístico y llegar de la mejor manera a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Corinthians de Brasil. La ida se jugará el 28 de junio, mientras que la vuelta el 5 de julio.

Luis Advíncula pidió perdón y anunció su retiro de la selección peruana

ADVÍNCULA SE DESPIDIÓ DE LA SELECCIÓN, PERO LO BORRÓ

Luis Advíncula vivió probablemente el peor momento de su carrera desde que juega al fútbol profesionalmente. Y no se exagera cuando se menciona que puede ser el peor de su vida. El lateral terminó desconsolado en el césped del estadio Ahmad bin Ali en Doha y no encontró cómo sobreponerse por varios minutos, incluso volviendo a los camerinos se despidió de la ‘blanquirroja’.

Tras llegar al vestuario escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

La selección peruana perdió 5-4 ante Australia en tanda de penales y quedó fuera del Mundial de Qatar 2022

