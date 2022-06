Germán Leguía sobre permanencia de Oblitas en la FPF: “Tiene problemas desde que quiso ser presidente”

El exjugador de la selección peruana se refirió a toda la incertidumbre que vive la selección peruana en estos momentos. VIDEO: GOLPERU.

Juan Carlos Oblitas, al igual que Ricardo Gareca, deberán definir su futuro en los próximos días en la selección peruana, si no es este viernes. El ‘Ciego’ al parecer tiene en mente seguir e intenta convencer al ‘Tigre’, pero su permanencia depende de si el estratega quiere mantenerse al mando de la ‘blanquirroja’. Ahora, si Agustín Lozano no desea que se quede el Director Deportivo, el técnico argentino también dará un paso al costado.

Según se tiene entendido, en la última reunión que tuvieron Gareca con el madamás de la FPF, se le ofreció al DT quedarse cuatro años más al mando de la ‘bicolor’, pero parece que no se mencionó nada sobre la cotinuidad del exjugador de Universitario. Horas después el ‘Ciego’ y el ‘Tigre’ se reunieron en Videna y minutos más tarde se confirmó una conferencia de prensa para este viernes. Todo muy rápido en días donde las decisiones pueden marcar un punto quiebre.

En ese sentido, Germán Leguía, exfutbolista nacional y mundialista, se refirió a toda esta incertidumbre en la la escuadra ‘bicolor’ y dijo: “Juan Carlos Oblitas tiene el problema desde que quiso ser presidente de la FPF e hicieron algunas jugadas para que no llegue. Entonces el otro (Lozano) ve al enemigo ahí. No me extraña que hayan problemas”, comentó en entrevista con GOLPERU.

El actual Director Deportivo de la FPF no descartó en el 2019 querer postular a la presidencia de la FPF. Sin embargo los actuales estatutos del ente máximo del fútbol peruano no se lo permiten. “Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, siempre voy a responder que primero quiero ver cómo quedan los nuevos estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño. Pero no solo me refiero a mí como persona, me refiero a colegas míos y a gente que está vinculada con el fútbol desde hace mucho tiempo”, comentó el ‘Ciego’ en entrevista con El Comercio.

No hay demasiado apuro por resolver la continuidad de ambos personajes luego de que la selección peruana haya quedado eliminada del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, ya se debe ir planificando todo de cara a los amistosos de septiembre, la Copa América Ecuador 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la copa del mundo 2026, donde ya se definieron las sedes.

Juan Carlos Oblitas se refirió a la polémica entre Chile y Ecuador por Byron Castillo.

JUAN CARLOS OBLITAS BRINDARÁ CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de la reunión que tuvieron Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca en las instalaciones del complejo de San Luis, el ‘Ciego’ confirmó una conferencia de prensa para este viernes 17 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en Videna. No se confirmó cuál será el tema a conversar con los periodistas o el comunicado que se dará, pero se entiende que tiene relación con la continuidad de él en la FPF y la de el ‘Tigre’ como técnico de la ‘blanquirroja’.

En la reunión que sostuvieron ambos el jueves 16 de junio, el estratega argentino le consultó al Director Deportivo sobre el proyecto y los planes que tiene en mente la FPF de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El 'Tigre' llegó en febrero del 2015 a la selección peruana y su debut fue ante Venezuela.

SEGUIR LEYENDO