Excompañero de Ricardo Gareca en Vélez: “La prioridad del ‘Flaco’ siempre fue Perú”

El amigo de Ricardo Gareca habló del futuro del DT en la selección peruana.

La permanencia de Ricardo Gareca en la selección peruana es una incógnita. El ‘Tigre’ quedó libre tras caer ante Australia en el repechaje del Mundial Qatar 2022 y en las últimas horas se han establecido varios escenarios. No obstante, Esteban Gonzáles, excompañero del argentino en Vélez Sarsfield, tiene muy en claro que la ‘bicolor’ es su primera alternativa.

“Hablé para saludarlo por el partido y no mucho más. Yo sé que el ‘Flaco’, la prioridad siempre la tuvo Perú. Siempre fue sincero, siempre aceptó, vio la posibilidad de trabajar y cuando hubo dudas, lo hizo también. Yo creo que con el primero que va a hablar y seguramente ya ha hablado es con Perú”, sostuvo el exfutbolista en conversación con Movistar Deportes.

Gonzáles advirtió que si conociera la decisión del DT ‘gaucho’ no la diría. “Me parece una falta de respeto, pero yo como amigo, con el respeto y el cariño que le tiene a la gente, él le va a dar la posibilidad de escucharlos”.

Por último, el argentino dio indicios en lo que se basaría su amigo para definir su futuro. “Tomará su decisión con su familia, si quiere seguir trabajando, si tiene ganas de seguir estando tanto tiempo fuera de su casa”.

Estas últimas declaraciones se encuentran muy cerca a la realidad, pues Ricardo Gareca lleva casi ocho años lejos de su tierra. Sumándole el duro golpe tras quedar fuera de la Copa del Mundo, el estratega de 64 años podría considerar que no está en condiciones para seguir al mando de la ‘blanquirroja’.

El futuro del ‘Flaco’ podría conocerse este viernes 17 de junio cuando Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, hable con la prensa en las instalaciones de la Videna. Como se sabe el ‘Ciego’ tiene una gran relación con el seleccionador.

Por otro lado, personas cercanas al círculo del ‘Tigre’ se han referido a su continuidad en la selección peruana, como es el caso de Agustín Lozano. El presidente de la FPF dejó en claro que hay un tiempo límite para definir a la cabeza del ‘equipo de todos’.

“Mira, los plazos están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en el mes de setiembre, hay compromisos en el mes de noviembre, amistosos y las Eliminatorias del próximo ciclo mundialista, aún no se conoce la fecha de inicio, pero el trabajo tiene que continuar. Tenemos que trabajar con una persona que esté liderando a la selección. Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos pendiente la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional”, sostuvo a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Además, Nolberto Solano, asistente técnico de Gareca, se refirió al post eliminación de la máxima competencia de esta disciplina. El ‘Maestrito’ resaltó la labor del argentino y se sintió conforme con el papel de los ‘incaicos’.

“Esto siempre deja enseñanzas, pero sin duda nos deja la tranquilidad de que siempre se dio todo al 100%. Ricardo es la cabeza de todo esto, estuvo a punto de estar en un segundo Mundial y eso habla muchísimo del gran trabajo que hizo en los últimos años. Esto es fútbol, tiene estas situaciones donde quizá un día, en un partido, pareciera que hace cuatro años no hiciste nada. Pero estamos tranquilos”, afirmó en declaraciones al programa ‘¿Cómo te va?’.

