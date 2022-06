¿Frío intenso en Lima este fin de semana del Día del Padre? Este es el pronóstico del Senamhi

Temperatura en Lima registra bajas considerables en los últimos días, sintíendose un frío intenso durante la madrugada. (Foto: Andina)

Las bajas temperaturas que se han sentido en los últimos días en Lima descendiendo, incluso, a los 8.2 grados en los distritos de Lima Este como La Molina, San Juan de Lurigancho, entre otros, se seguirán manteniendo este fin de semana de celebración del Día del Padre en el Perú, por lo que se recomienda no desabrigarse para así evitar enfermedades respiratorias.

De acuerdo al pronóstico del clima del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para los distritos de Lima Este, Lima Oeste, Canta, Chosica, Huacho, Huaral, Huarochirí y San Vicente de Cañete, las temperaturas mínimas bordearán entre los 0°C y 24°C.

Entre el sábado 18 y el domingo 19 de junio, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa. Además, se espera niebla/neblina en la noche y primeras horas de la mañana, incremento de viento y brillo solar hacia el mediodía. Por otro lado, no se descarta la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad en distritos cercanos al litoral.

El sábado 18 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 18° C y 19° C en Tumbes, entre 14° C y 16° C en Piura, entre 11° C y 15° C en La Libertad, entre 10° C y 14° C en Lambayeque, Áncash y Lima, y entre 7° C y 11° C en Ica y Arequipa.

El domingo 19 de junio se prevén temperaturas mínimas cercanas a 12° C en Áncash, entre 10° C y 14° C en Lima, entre 7°C y 11°C en Ica, y entre 9° C y 12° C en Arequipa.

Pronóstico del clima del sábado 18 de junio

Lima Este: La temperatura bordeará entre los 11°C y 19°C. “Habrá cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a brillo solar por la tarde , ráfagas de viento.

Lima Oeste: Tendrá una temperatura de 14°C y 17°C, con “cielo cubierto en las primeras horas de la mañana con tendencia a brillo solar hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde”.

Canta: La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 17°C, con “cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

Chosica: Es el distrito con augura un buen clima con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C. “Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer”, pronostica la entidad climática.

Huacho: Aunque es una ciudad costera con buen pronóstico, este sábado tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

Huaral: Tendrá el “cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde” y con una temperatura mínima de 12°C y 18°C.

Pronóstico del clima del domingo 19 de junio

Lima Este: La temperatura mínima será de 11°C y máxima de 19°C. “Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a brillo solar por la tarde , ráfagas de viento”.

Lima Oeste: Tendrá una temperatura de 14°C y 17°C, con “cielo cubierto en las primeras horas de la mañana y cielo nublado, ráfagas de viento por la tarde.”.

Canta: Tendrá “cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día”. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 17°C.

Chosica: El clima será de una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. “Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer”.

Huacho: El pronóstico para este domingo será de mínima de 13°C y una máxima de 20°C y con el “cielo cubierto con niebla hacia la madrugada variando a cielo con nubes dispersas por la tarde”.

Huaral: Tendrá el “cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde” y con una temperatura mínima de 12°C y 18°C.

