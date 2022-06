Congreso aprobó la creación de nueva comisión para elegir al defensor del Pueblo

Sindicato de la Defensoría del Pueblo señala que buscan dejar un precedente en la elección de altos funcionarios

El Congreso de la República aprobó ayer la conformación de una nueva comisión especial que tenga como única tarea elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Esto tras un fallo del Poder Judicial que había ordenado detener el proceso que estaba en curso por carecer de la debida transparencia que fue denunciado por el sindicato de trabajadores de la mencionada entidad.

Con 98 votos a favor, cero en contra y 1 abstención se decidió dar luz verde a la creación de esta comisión. Estará integrada por nueve congresistas de diferentes bancadas según dicta la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En esa línea también se contó con 99 votos para aprobar cómo será la cuota por cada partido.

Las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular y Perú Democrático tendrán un representante cada uno en la comisión especial. En tanto, Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Bicentenario deberán elegir a un congresista que los represente a los tres.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó que suspenda el proceso que estaba en marcha para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Había una comisión especial que estaba liderada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas.

En la resolución del magistrado John Javier Paredes Salas, se apuntaba que existe “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”. En esa línea, hizo referencia al cronograma formulado por el Parlamento.

“No ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”, se menciona en la resolución judicial.

El juez menciona un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de la elección de miembros del Tribunal Constitucional del 2019, expresó que “todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales”.

“Se ordena a la presidente de la mencionada comisión especial (María Alva) suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, se lee en la parte resolutiva.

PROCESO DE AMPARO

En paralelo a la medida cautelar que fue declarada fundada por el Poder Judicial también se encuentra en curso una acción de amparo que se verá en una audiencia el próximo 18 de julio. Allí se evaluará si la participación de María del Carmen Alva es valida o no. Según la Ley Orgánica de la Defensoría, la comisión especial para elegir al nuevo titular debería estar compuesto por nueve integrantes.

Los candidatos propuestos por cada bancada eran los siguientes: Julia Príncipe Trujillo (Avanza País), Gastón Soto Vallenas (Somos Perú), Víctor García Toma (Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular), Jorge Rioja Vallejos (Perú Democrático) y Miguel Ángel Soria Fuerte (Acción Popular).

DEFENSOR NO DEBE SER UN POLÍTICO MÁS

En una entrevista concedida a Infobae, el exministro del Interior, Walter Albán, había cuestionado la forma de elección del nuevo defensor del pueblo. “En rigor, no me parece la mejor manera. La experiencia de todos los procesos para la elección de Defensor del Pueblo en el Perú, nos indica que esto se ha ido distorsionando desde su origen. El Congreso debe asumir que se trata de elegir a una persona independiente, con trayectoria profesional y democrática, que reúna condiciones de idoneidad y valores”, señaló.

De otro lado, el también ex defensor del Pueblo enfatizó que “el defensor no está para ser un político más. Al contrario, debe ser una persona que permanentemente esté señalando los errores, por qué se cometieron y cómo se debería subsanarse eso. Tratar en todo momento de abrir los diálogos y no contribuir a la polarización”.