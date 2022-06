Defensoría del Pueblo demanda la captura de investigados vinculados a Pedro Castillo

Juan Silva es una de las cuatro figuras vinculadas a Pedro Castillo hoy prófugos de la justicia.

La incapacidad de las autoridades para dar con el paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ha provocado la reacción de diversas figuras políticas e instituciones como la Defensoría del Pueblo. La entidad publicó una misiva en la reclama mayores acciones por parte de las autoridades para ubicar y capturar a los investigados ligados al gobierno del presidente Pedro Castillo.

Además de instar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) de cumplir con la tarea de dar con el paradero de Juan Silva, solicitó conocer la medidas disciplinarias adoptadas tras confirmarse la fuga del exintegrante del gabinete ministerial. El pedido también fue extendido para los otros casos similares como los de Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo.

“Como se sabe, el 4 de junio el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para el exministro Silva Villegas por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado”, se lee en la publicación. Asimismo se da cuenta del pedido del Ministerio Público de vigilar a Juan Silva desde el 27 de mayo, pero la PNP ha confirmado que desde esa fecha no ha podido dar con la ubicación del investigado.

Publicación de la Defensoría del Pueblo sobre Juan Silva.

“Hasta el 27 de mayo la ubicación del mismo era conocida por haberse presentado a declarar en la Fiscalía. No obstante, recién el 8 de junio, luego de que se emitiera la orden de detención contra el exministro, la PNP informó que había perdido su ubicación”, resaltó la Defensoría del Pueblo tras la publicación de un comunicado de la PNP. Se sabe, además, que Silva apareció en diversos programas de televisión el 1 de junio.

EXIGE ACCIONES

Dado que hasta el momento solo se sabe que Silva “se ha puesto a buen recaudo”, la Defensoría resaltó que “urge que la PNP refuerce las acciones para ubicar y capturar al prófugo. Sin perjuicio de ello, también deberían implementarse otras medidas que permitan lograr el objetivo como la inclusión del investigado en el Programa de Recompensas”. Figuras como Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente forman parte del programa.

“Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que la impunidad en los delitos de corrupción es un incentivo perverso para la comisión de nuevos delitos, además de afectar la legitimidad de los poderes públicos y constituir un agravio para toda la ciudadanía. Bajo esa mirada, la permanencia en la clandestinidad del exministro y varios investigados por delitos de corrupción pertenecientes al entorno presidencial constituye una situación inaceptable y que exige inmediata solución”, concluye el texto difundido.

El exministro Juan Silva brindó dos entrevistas el 1 de junio.

Luego de que confirmara que el extitular del MTC, Juan Silva, se encontraba " a buen recaudo”, Alfredo Yalán, abogado del exministro investigado, indicó que las motivaciones de la detención de su cliente se deben a motivos políticos. Además, resaltó que están evaluando acciones ante la citación del fiscal de la Nación reprogramada para el jueves 9 de junio.

“Lo que está demostrado es que no se actúa conforme a ley. Los motivos, para la defensa, es que son políticos, no legales”, dijo el abogado a la prensa. Este señaló el hecho de que la detención preliminar contra Silva haya sido impuesta al mismo tiempo de ser citado ante el fiscal Pablo Sánchez para el día de mañana. Yalán no dudo en calificar la orden de detención como “injusta e ilegal”.

Hasta el momento, cuatro figuras cercanas a Pedro Castillo se encuentran bajo la búsqueda de las autoridades. Además de Silva, el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo son inubicables por la Policía, a pesar de aparecer en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Sobre lo sucedido, el presidente de la república no ha brindado declaración alguna.

