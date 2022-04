El intérprete de “Gangnam Style” regresa a la música junto con BTS después de 10 años

Los cantantes surcoreanos Psy junto con Suga de BTS han lanzado una nueva canción llamada "That That" (Fotos: Archivo/Reuters)

Psy es un cantante y rapero surcoreano conocido por los éxitos Gangnam Style y Gentleman. Estuvo ausente en el mundo de la música por 10 años, pero después de tanto tiempo sin presentar ninguna propuesta, sorprendió con el tema That That junto con SUGA de BTS.

La canción fue publicada este viernes 29 de abril en el canal de YouTube de Psy. Actualmente ya cuenta con más de 18 millones de reproducciones y pertenece al número dos en tendencias musicales de la plataforma.

La escenografía del video presenta un ambiente parecido a vaqueros del oeste. La primera imagen es del cantante saliendo de un salón de licores con puertas giratorias y esbozando una gran sonrisa al decir: “Psy está de regreso” ( Psy coming back).

El tema rápidamente se ha hecho tendencia en Twitter debido al inesperado regreso del cantante. Su nuevo álbum Psy 9th está compuesto por doce canciones que incluyen el nuevo sencillo That That.

La canción de Psy con Suga ya cuenta con millones de reproducciones en YouTube. Screenshot: Youtube: Officialpsy





Este proyecto también incluye colaboraciones con personalidades del pop surcoreano como Sung Si-kyung, Heize, Crush, Tablo y Hwasa de la banda femenina Mamamoo.

Park Jae-sang (el verdadero nombre del músico) en una conferencia de prensa dijo que la canción le gustó mucho y que se esforzó mucho en el nuevo disco, a lo que añadió que colaborar con Suga de BTS le recordó su éxito.

“La colaboración con Suga me brindó la oportunidad de recordarme a mí mismo que solía ser un músico divertido y rudo.”

El cantante Suga relató que se han hecho más cercanos gracias al proyecto y que espera que la canción tenga un gran reconocimiento. También contó que colaborar con Psy le causaba nervios en un principio por ser muy respetado en el negocio y por la ser mayor que él.

Por su parte el coreano de 44 años expresó que no quiere ser alguien difícil para que se acerquen artistas jóvenes y agregó que Suga no solo es su compañero de negocio sino un verdadero amigo con quien es difícil sentir la diferencia de edad.

Escena del video "Gangam Style" de PSY.

Las razones por las que el artista se alejó de la música vienen cuando en 2012 su sexto álbum no tuvo el impacto que tuvieron sus anteriores singles, lo que lo llevó a hundirse en el alcohol y algunas drogas.

En una entrevista del año 2016 contó que el éxito de Gangnam Style lo hizo feliz pero que sabía que no volvería a estar allí nuevamente. “Después de Gangnam Style yo era feliz; pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente. Durante una época sentí un poco de presión porque, ¿cómo iba a superar ese tema? Pensé acerca de quién era yo realmente, no el cantante de Gangnam. Estuve centrado en encontrarme a mí mismo”.

Es una realidad que dicho single fue un fenómeno gigante que rompió récords. Fue la canción más reproducida en la historia de YouTube y con la que superó a Justin Bieber quien en su momento fue el mejor posicionado de la plataforma.

La agencia P Nation que representan a Psy, recientemente anunció que el vídeo de su éxito viral ya ha superado los 4 mil 400 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

