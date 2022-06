A esta hora, Ricardo Gareca está más fuera que dentro como técnico de la selección peruana

Rircardo Gareca aún no hizo oficial su respuesta a la selección peruana. Estos días serán claves.

Más allá del dolor por no clasificar a Qatar 2022, en Perú solo se habla de la renovación de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’, quien estuvo a puertas de convertirse en el primer entrenador en lograr un segundo Mundial consecutivo con la selección, evitó hablar de este toma post partido. Sin embargo, hay quienes aseguran que no continuará.

Como se sabe, el contrato del argentino culminó luego de la eliminación ante Australia. Esto solo se iba a alargar hasta fin de año en caso lograra el pase. Pero como no se dio, el DT quedó libre. Fueron 7 años de muchas alegrías para los peruanos, quienes esperan que pueda seguir al mando de la ‘bicolor’.

“Me cuentan que Ricardo Gareca dejará de ser el entrenador de Perú. La decisión ya fue tomada y se la comunicó a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol”, señaló el periodista ‘gaucho’ Mauro Palacios de TyC Sports.

En Perú también señalan lo mismo. “Tengo la seguridad, por lo que he visto toda esta madrugada en Qatar, y por lo que sé de mucha información, que Gareca no va a seguir siendo técnico de la selección, prácticamente imposible que se mantenga al mando. También sé de buena fuente es que si íbamos a la Copa del Mundo, después de ello, también Gareca tenía decidido que no iba a seguir siendo el técnico”, lanzó Omar Ruíz de Somocurcio en Panamericana TV.

“Todo hace indicar que se acabó el proceso de Ricardo Gareca en la selección. Duele procesarlo. La decisión es irreversible. Veremos si algo cambia. Por ahora, más fuera que dentro. Eso me alcanzan a estas horas”, sostuvo Mauricio Loret de Mola del programa ‘A presión’.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA AL RESPECTO?

“Los sentimientos, en estos momentos, son de frustración y dolor. Nos embarga a todos. Sabemos el sacrificio que hizo la gente para estar aquí. Sé lo que moviliza la selección. Los muchachos lo saben. Es una gran decepción. Queríamos darles esa posibilidad (volver a un Mundial). Tengo que aceptar que esto es así. Lamentablemente no se dio”, arrancó en la conferencia.

“No es momento de hablar (de mi renovación). Simplemente manifestarles a ustedes (periodistas) las sensaciones que tengo en esto momento. Luego lo veré en la frialdad, cuando esté tranquilo. Todavía no puedo responder sobre ese tema”, apuntó.

Ricardo Gareca habló tras la derrota peruana ante Australia.

AGUSTÍN LOZANO SE REUNIRÁ CON RICARDO GARECA

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre la continuidad de Ricardo Gareca. “Hoy (martes) no hemos conversado sobre eso. Nosotros estamos agradecidos con Ricardo, con su comando técnico. Estos días van a ser de diálogo, de conversación. Vamos a tener una reunión con él y mi junta directiva”, dijo en América TV.

LOS PRINCIPALES LOGROS DE RICARDO GARECA CON PERÚ

Claramente la clasificación a Rusia 2018 fue el mayor logró de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana. El equipo llevaba 36 años sin volver a una Copa del Mundo. También está la final de Copa América 2019 en Brasil: esto tras 44 años. Además de muchos triunfos históricos que quedarán en el recuerdo de todos.

SEGUIR LEYENDO: