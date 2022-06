Martín Liberman considera que penal de Luis Advíncula debió repetirse

Liberman y su opinión del Perú vs Australia.

Martín Liberman dio su opinión de la derrota de Perú ante Australia en el repechaje camino al Mundial Qatar 2022. El reconocido periodista analizó la tanda de penales, instancia que resolvió el partido, y apuntó que en el remate de Luis Advíncula, el portero australiano rompe una regla, por lo tanto el ‘incaico’ debió repetir su disparo.

El argentino comenzó hablando de Andrew Redmayne, guardameta de los ‘Socceroos’ que terminó siendo el héroe. “Un arquero con suerte de payaso, que hacía cualquier tipo de artimaña para desconcentrar al rival, que bailaba permanentemente sobre la línea. No lo quiero quitar mérito porque fue clave”.

Asimismo, el ‘pelirrojo’ consideró su conducta como antideportiva. “No tiene nada que ver con el fútbol, con el juego de caballeros que crearon los ingleses hace dos siglos, no comprendo mucho esta norma que mientras el arquero esté pisando la línea, pueda hacer lo que se le cante. Me parece socarrón y desgaste. Ese baile me parece no propio de un juego que intenta ser serio”.

Seguidamente, detalló algunos errores de la ‘bicolor’ en la definición desde los doce pasos. “Gallese al ganar el sorteo, elige atajar. Después creo que el remate de Advíncula es un punto de inflexión, no lo hago responsable, pero lo erró. Ese penal confirmaba la atajada de Pedro en el primero. Le permitía a Perú, tal ves, conseguir la clasificación”.

“Lo que quiero marcar es que si lo ven de vuelta, se adelanta el arquero, cuando Advíncula llega a posición de pelota y ejecutar el remate, el guardameta no tiene un pie sobre la línea . Insisto, además, la roza entonces sacó doble provecho. Ese penal debió haberse ejecutado otra vez. Al llorar al campito, lamentablemente la historia ya está juzgada”, sostuvo.

Martín Liberman habló sobre el penal errado de Luis Advíncula en Perú vs Australia.

