Granada quiere de regreso a Luis Abram: las situaciones del defensa que podrían complicar la operación

La reciente eliminación de la selección peruana del repechaje para el Mundial de Qatar 2022 a manos de Australia podría haber cambiado la situación de algunos futbolistas. Y es que la oportunidad de mostrarse en el magno evento deportivo quedó diluida y muchos jugadores deberán velar por su futuro. En ese sentido, el Granada de España quiere de regreso a Luis Abram, quien actualmente milita en el Cruz Azul de México.

La información fue brindada por el periodista César Luis Merlo, que a través de su cuenta de Twitter dio a conocer de este interés del cuadro español por la vuelta del zaguero de cara a la próxima temporada que inicia en agosto.

Sin embargo, la operación no sería sencilla, ya que, según especifica, el préstamo con el elenco mexicano es hasta diciembre de este año y romper el acuerdo implicaría un pago de por medio. A eso le añade el hecho de que el futbolista se encuentra cómodo y feliz en suelo ‘azteca’, por lo que son dos aspectos que podrían complicar la operación. De la misma manera, el especialista en temas de transferencias aseguró que la ‘Máquina Cementera’ cuenta con una opción de compra que puede ejercerla en estos meses y le costará 3 millones 100 mil dólares, mientras que si lo ejecuta en diciembre el monto asciende a 3 millones 600 mil dólares.

ESTANCIA EN CRUZ AZUL

Cabe mencionar, que el exSporting Cristal llegó al club de la Liga MX por pedido expreso del técnico nacional, Juan Reynoso, a inicios de este año. El equipo necesitaba reforzarse en la zona defensiva y buscaba un perfil zurdo, encontrándolo en el peruano de 26 años. De hecho, rápidamente se hizo con un espacio en el once titular, haciendo pareja con el veterano capitán, Julio César Domínguez, un histórico de dicha escuadra.

En total alcanzó a disputar 22 encuentros repartidos entre el torneo doméstico y la Concachampions. Incluso pudo anotar dos goles: uno contra el Necaxa y otro ante los Pumas de la UNAM en la fecha 10 del torneo Clausura

El central peruano, que es parte de la lista de convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, ya había marcado en los primeros días de marzo.

No obstante, el 19 de mayo el club ‘celeste’ anunció la salida del estratega peruano. La eliminación de la competición local en cuartos de final a manos de Tigres. Mientras que en el certamen continental cayeron ante Pumas en semifinales. Estos resultados negativos provocaron que la dirigencia tomara la decisión de sacarlo.

En reemplazo del ‘Cabezón’ ingresó el uruguayo Diego Aguirre, que está por verse si tomará en cuenta a Luis Abram pensando en el próximo semestre. Como se mencionó líneas arriba, el combinado mexicano tiene una opción de compra que puede ejecutarla en estas semanas o, en todo caso, tiene plazo hasta fin de año para tomarla.

POSIBLE REGRESO AL GRANADA

Ahora, la opción de volver al club español está latente. Los ‘nazaríes’ ficharon a Abram a mediados del 2021 procedente de Vélez Sarsfield de Argentina. En el país ibérico no ha podido jugar muchos partidos. Inició como titular de la mano de Robert Moreno, pero los malos resultados del cuadro no favorecieron en esta situación y lo dejó en el banco de suplentes. Solo pudo jugar en 12 partidos y fue cedido al Cruz Azul.

Al mismo tiempo, el Granada no pudo repuntar su mala campaña los dirigentes cesaron a Moreno para nombrar a Aitor Karanka como nuevo DT, aunque el panorama no varió y descendió a Segunda División. De todos modos, seguirá al mando de cara a la próxima temporada y habría pensado en Abram para reforzar al equipo. Evidentemente, el hecho de jugar en una categoría inferior no animaría mucho al peruano, pero veremos lo que sucede en las siguientes semanas, debido a que su contrato con los españoles es hasta 2024.

