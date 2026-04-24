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Perú y Estados Unidos refuerzan alianza en la lucha contra el narcotráfico con helicópteros Black Hawk y cooperación estratégica

La entrega de aeronaves y entrenamiento especializado marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, con foco en la seguridad regional y el combate a las organizaciones criminales

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El ministro del Interior, José Zapata, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, lideró la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk a 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El ministro del Interior, José Zapata, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, lideró la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk a 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La lucha contra el narcotráfico en el Perú ha dado un nuevo paso tras la reciente ceremonia de certificación de 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) en el manejo de helicópteros UH-60 Black Hawk.

El evento, realizado en la base de Pucallpa, contó con la presencia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, y el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro. Ambos destacaron el impacto de la cooperación internacional para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como parte de un convenio bilateral antidrogas, el gobierno estadounidense donó nueve helicópteros Black Hawk, seis de los cuales ya se encuentran operativos y asignados a la Diravpol.

Estas aeronaves se suman a los recursos utilizados en operaciones tácticas diurnas y nocturnas en zonas de difícil acceso, especialmente en regiones donde el tráfico ilícito de drogas representa una amenaza persistente.

El entrenamiento recibido por los efectivos incluyó maniobras con visores nocturnos, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, siguiendo estándares internacionales.

La formación abarcó pilotos, mecánicos y tripulantes, quienes ahora cuentan con herramientas para afrontar misiones en entornos complejos.

El ministro del Interior, José Zapata, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, lideró la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk a 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El ministro del Interior, José Zapata, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, lideró la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Transición en Helicópteros UH-60 Black Hawk a 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El fortalecimiento de la relación entre Perú y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y el combate al narcotráfico representa un avance en la estrategia regional para enfrentar a las organizaciones criminales.

“La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia”, enfatizó el titular del sector Interior.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral. “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”, manifestó.

Finalizada la ceremonia, el ministro Zapata supervisó las aeronaves y participó en un sobrevuelo para constatar su funcionamiento en campo

Aliado principal

Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos anunció la propuesta de designar a Perú como “aliado principal no perteneciente a la OTAN” (Organización del Tratado del Atlántico Norte), estatus que ampliaría los beneficios en el marco de la cooperación en defensa y seguridad.

Esta designación, comunicada formalmente al Senado estadounidense, reconoce la prioridad compartida entre ambos países en materia de seguridad regional, lucha contra organizaciones criminales y fortalecimiento de los lazos económicos.

El estatus de aliado principal no OTAN no implica un tratado de defensa colectiva, pero otorga ventajas como acceso preferente a equipos militares, ejercicios conjuntos y mayor participación en contratos de defensa.

En América Latina, países como Argentina, Colombia y Brasil cuentan con esta misma consideración, lo que ha facilitado el desarrollo de estrategias conjuntas en la región.

La iniciativa se produce en un contexto de intensificación de la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas y grupos vinculados al narcotráfico transnacional. La cooperación entre Lima y Washington busca mejorar la eficacia de las operaciones conjuntas y reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas que afectan tanto a la seguridad local como internacional.

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