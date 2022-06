Rebeca Escribens envía mensaje a Luis Advíncula tras su renuncia a la selección: “todo está bien, tranquilo”

Rebeca Escribens dedica mensaje a Luís Advíncula. (Foto: Composición)

Después que Federico Salazar y Verónica Linares iniciaran su noticiero animando a la selección peruana y pidiendo que Ricardo Gareca sigan al mando de nuestro equipo, Rebeca Escribens no dudó en dar unos minutos para alentar al público y los deportistas que entregaron todo en la cancha este 13 de junio ante Australia.

La conductora de TV remarcó que la vida sigue y no siempre se gana. Además, dedicó unas palabras para Luis Advíncula, quien dejó ver su dolor a través de las redes sociales tras culminar el partido.En el mensaje que publicó a través de su cuenta de Instagram, el seleccionado pide perdón a los hinchas por fallar el penal ante Australia, además, informa que dará un paso al costado, pues no pueda con la culpa. Sin embargo, minutos después, decidió borrar su post.

Este anuncio caló en el corazón de Rebeca Escribens, al igual que de muchos peruanos. Es por ello que no dudó en iniciar su programa con mensaje para él.

“Buenos días, buenos días, porque la vida es así, la vida continúa y, de acuerdo con mis compañeros, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. lo bueno es que Perú estuvo unido y fijándose en la cabeza un sueño que bueno, no se dio” , indicó la también actriz.

Luego, se dirigió solo al futbolista. “Advíncula, todo está bien, tranquilo. Tiene pa’ rato el hombre, para que llore tiene pa’ rato. Tranquilo que la vida continúa, así es ”, acotó la presentadora de TV, resaltando que hay mucho logros y derrotas que tendrá que enfrentar, pues su carrera sigue. Dicho esto, Rebeca continuó con su programa.

ARRIBA MI GENTE APLAUDE A LOS SELECCIONADOS

Cabe resaltar que son varios los conductores que han respaldado a la selección peruana tras su última actuación con Australia. Pese a que nos quedamos fuera del Mundial, han agradecido al equipo de Gareca por darnos la alegría de llegar muy lejos en el fútbol. “Ahí no hay culpa, no hay que asumir una culpa que no lo es, esto es fútbol y hay que entenderlo así” , indicó Mathías Brivio.

Por su parte, Gianella Neyra trató de ponerse en el lugar de Advíncula indicando la presión que debió de sentir el seleccionado tras fallar el penal. Cabe indicar que Alex Valera también falló un gol, los conductores también tuvieron palabras de aliento para el deportista.

“Los logros son en equipo, el ver estás imágenes (de los jugadores llorando) se habla mucho del dolor, del compromiso y amor que sienten por la selección”, indicó Karla Borrero.

