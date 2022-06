Conductores de Arriba Mi Gente inician su programa aplaudiendo a la selección peruana: “Solo hay gratitud”

Arriba Mi Gente agradeció a la selección por entregar todo en la cancha, (Foto: Latina)

Los conductores de Arriba Mi Gente, Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y Santi Lesmes, iniciaron su programa del 14 de junio animando a la selección peruana y resaltando que es ahora donde se conocen a los verdaderos hinchas. Los presentadores indicaron que solo tienen palabras de gratitud hacia el equipo que dejó todo en la cancha, pese a no lograr la victoria.

Asimismo, resaltaron que gracias a ellos han vuelto a soñar con un Mundial, hecho que no ocurría desde hace más de 30 años. Es por ello que no tienen nada qué reprochar a los seleccionados de Ricardo Gareca.

“Solo hay que tener palabras de gratitud para estos chicos” , indicó Mathías Brivio mientras aplaudía. Mientras que Karina indicó que la tristeza de todos los peruanos se debe a que este equipo nos ha dado esperanzas, y eso es lo importante.

“Estamos tristes porque estamos acostumbrados con esta selección de que sí podemos lograrlo, ya no estamos con antes de que siempre perdemos” , indicó la periodista, quien fue secundada por Gianella Neyra, quien señaló: “Nos devolvieron la esperanza, un abrazo muy fuerte para ustedes, y ojalá de que cuando pase este momento, puedan ver todo el cariño de la gente”.

Santi Lesmes pidió también que ahora no salgan a criticar, que resulta siendo lo más fácil. “Hay que recibirlo y abrazarlos como héroes, porque son los héroes” , remarcó bastante emocionado.

SE SOLIDARIZAN CON LUÍS ADVÍCULA

Los animadores también se pronunciaron sobre el mensaje que escribió Luis Advíncula tras fallar un penal. Como se recuerda, el futbolista pidió perdón a los peruanos tras su equivocación y decidió renunciar a la selección. Sin embargo, minutos después decidió borrar su publicación de Instagram.

Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y Santi Lesmes indicaron que una familia se encarga de estar en las buenas y en las malas, y el triunfo es de todos, así como las derrotas.

“Ahí no hay culpa, no hay que asumir una culpa que no lo es, esto es fútbol y hay que entenderlo así” , indicó el conductor de Perú Tiene Talento. Por su parte, Gianella Neyra trató de ponerse en el lugar de Advíncula indicando la presión que debió de sentir el seleccionado tras fallar el penal. Cabe indicar que Alex Valera también falló un gol, los conductores también tuvieron palabras de aliento para el deportista.

“Los logros son en equipo, el ver estás imágenes (de los jugadores llorando) se habla mucho del dolor, del compromiso y amor que sienten por la selección”, indicó Karla Borrero.

Arriba Mi Gente aplaude a la selección tras derrota contra Australia. (Video: Latina)

