Los mejores memes Perú vs Australia 2022: divertidas imágenes del repechaje

Los peruanos en Twitter alientan a la selección peruana por el repechaje Perú vs. Australia.

El sueño sigue intacto. Miles de peruanos han expresado su apoyo incondicional a la selección peruana, que se juega su última carta para obtener un cupo al Mundial Qatar 2022, el máximo evento del fútbol que reúne a los mejores equipos del mundo.

El repechaje Perú vs. Australia tiene nervioso a todo el país. Incluso, algunos hinchas peruanos que han tenido la oportunidad de viajar a Doha, han vestido las calles y locales con las banderas, por lo la bicolor se puede ver en todos lados. Los cataríes también se han sumado a esta fiebre, sumándose a los cánticos y celebraciones de los fanáticos.

Este no es el único logro que ha tenido la hinchada nacional. En las redes sociales se vive otro partidos con los divertidos memes que comparten los usuarios en Twitter y Facebook, demostrando que todo apoyo suma en esta última etapa de las clasificatorias.

La unión de los peruanos se ha visto reflejado en sus comentarios, donde envían mensajes de aliento a los jugadores de la selección peruana y al técnico Ricardo Gareca, quien podría hacer historia una vez más al colocar a Perú en la lista de clasificados.

Perú rumbo al Mundial de Qatar 2022. Fuente: Andina.

MEMES PERÚ VS. AUSTRALIA 2022

Twitter calentó la previa del repechaje almacenando un gran número de memes del Perú vs. Australia. Los peruanos se expresaron por medio de estas divertidas imágenes que están circulando por todo el Internet . ¡Así alientan a la bicolor!

“Mi país, mi país”. Homero Simpson es uno de los personajes favoritos que protagoniza los memes del repechaje. Como dato curioso, existe más de un episodio de la serie Los Simpsons que han sido dedicados al Perú y su cultura.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

“Kylie Minogue vs. Susy Díaz”. Los peruanos también han compartido divertidas comparaciones entre personajes de la farándula y los famosos australianos. En esta imagen muestran a la cantante de “Can’t Get You Out Of My Head” con la intérprete de “Vive la vida” y “Me ha rechazado”.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

La guerra de los clones. Miguel Arce (conocido como el Thor de Al fondo hay sitio) en un versus contra Chris Hemsworth, el actor australiano y uno de los miembros de Avengers.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

“Te quiero mucho, Perú”. La máscara que usó Gianluca Lapadula también ha aparecido en las imágenes dedicadas a los hinchas y jugadores. Desde su debut en el 2020, ‘Lapagol’ se ha convertido en uno de los jugadores más populares y queridos en el Perú.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

“Nubeluz vs. HI5″. Los programas de televisión también formaron parte de los memes creados por los hinchas peruanos.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

“No me juzgues por ser peruano”. Con la imagen del ekeko se compartió el siguiente mensaje en Twitter: “Nací por mi madre y moriré por mi país, arriba, Perú”.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

Las mascotas no faltaron en estas imágenes divertidas por el repechaje de Perú vs. Australia.

Memes Perú vs. Australia / Twitter.

¿A QUÉ HORA VER PERÚ VS. AUSTRALIA?

El partido Perú vs. Australia por la clasificatoria para el Mundial de Fútbol lo podrás ver desde las 1:00 p.m. (hora peruana). La previa con los comentarios en vivo, participación de los hinchas, en Perú y Qatar, podrás apreciarla minutos antes del encuentro.

¿DÓNDE VER PERÚ VS. AUSTRALIA?

Los peruanos podrán disfrutar del partido por el repechaje de Perú vs. Australia en Movistar Deportes y Latina Televisión (canal 2 de la señal abierta). Los canales están disponibles para ver en TV y sus plataformas digitales.

BANDERAZO EN QATAR 2022 - VIDEO

Banderazo de hinchas peruanos en Qatar | Latina TV

