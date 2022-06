Congreso prepara interpelación contra ministro Dimitri Senmache por fuga de Juan Silva

Dimitri Nicolás Senmache Artola es el nuevo ministro del Interior. Foto: Flickr Presidencia Perú

El titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la fuga del exministro Juan Silva. Por tal motivo, desde el Congreso de la República preparan una interpelación en su contra por no asumir la responsabilidad de dicho caso.

Así lo confirmó el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, quien además manifestó que su iniciativa tendrá el respaldo de otras bancadas de oposición. “No vamos a tolerar mentiras sobre este tema (Juan Silva), estamos armando la moción y esta semana juntaremos las firmas, otras bancadas apoyarán esta moción de interpelación”, declaró a Perú21.

En ese sentir, uno de los grupos políticos que se mostraron a favor de apoyar una eventual moción de interpelación contra Dimitri Senmache es Alianza para el Progreso. “Sin duda se debe buscar su interpelación, Senmache tiene que responder y aclarar todas las dudas sobre la fuga del exministro de Transportes”, dijo el legislador Héctor Acuña.

La otra bancada que podría firmar esta moción es la de Somos Perú. Su vocero, Wilmar Elera dijo que apoyarán “cualquier moción de interpelación contra el titular del Mininter”. Trascendió que otras fuerzas parlamentarias que se sumarían son Avanza País y Fuerza Popular.

Cabe precisar que el último 10 de junio, el ministro del Interior indicó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que no renunciará a su cargo tras la fuga de Silva Villegas.

“No he pensado (renunciar al cargo). Yo pienso cumplir como lo juré el día que acepté el cargo y, como se lo dije al señor presidente, yo asumo este cargo de manera libre. Nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo; yo he traído al coordinador parlamentario y a mi asesora, y he sugerido al presidente que nombre un comando policial”, manifestó.

El también abogado responsabilizó a la Fiscalía por la fuga del investigado al retrasar las comunicaciones formales para la detención del exministro y agregó que la Policía Nacional del Perú (PNP) sí vigiló los inmuebles vinculados a Silva.

“El Ministerio Público es quien dirige una investigación. Si ellos tenían las evidencias antes del 26 de mayo, ¿por qué no solicitaron la medida de allanamiento y captura? Nosotros no podemos capturar sin una orden, menos hacer seguimiento sin una orden”, dijo.

Senmache mencionó que no hay ninguna orden superior para proteger o no detener a Juan Silva; al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco; y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado.

“En ningún momento en mi gestión hay una sola orden, dicho o muestra que se ha querido esconder a alguien. Nosotros no tenemos ningún temor de encontrar a las personas que están siendo buscados; al señor Silva, Pacheco o Vásquez Castillo, a ninguno de ellos tenemos ningún temor de detenerlos. No ha habido una sola orden, ni escrita, ni oral o alguna señal que permita hacer pensar que en mi gestión hay alguna decisión para que la policía oculte o facilite la fuga de estas personas”, expresó.

ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL

El exministro de Transportes se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de una semana tras haberse ordenado prisión domiciliaria en su contra en el marco del caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

Ahora es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en 194 países, según reveló Senmache en una entrevista con el programa Punto Final.

“Ayer (sábado) salió la orden. Nosotros desde el 8 de junio informamos al Ministerio Público para que informe al Poder Judicial y haga el requerimiento necesario. Son 194 países en donde esta persona está siendo buscada a nivel mundial”, dijo el titular de la cartera de Interior. Aunque, agregó, no cree que Silva esté fuera del Perú. “Nosotros estamos haciendo toda la búsqueda dentro del país”, refirió.

SEGUIR LEYENDO: