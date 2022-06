Perú vs. Australia: esposa de Ricardo Gareca llegó a Qatar y causó furor en los hinchas peruanos

Gladys Hartintegui llegó al Hyatt Regency para acompañar a la selección en el repechaje. (Foto: Daniel Apuy, GEC)

Perú vs Australia: Gladys Hartintegui, esposa de Ricardo Gareca, llegó al hotel Hyatt Regency y causó gran revuelo entre los hinchas peruanos que no esperaron a tomarse fotos con ella y pedirle autógrafos en camisetas o banderas previo al decisivo duelo por el repechaje mundialista.

La compañera de toda la vida del ‘Tigre’ se ha convertido en una hincha más de la blanquirroja y lo ha demostrado acompañando al DT argentino en todos los partidos. Ahora más que nunca, demostró todo su apoyo en un duelo tan decisivo como el repechaje.

Un matrimonio de 37 años y tres hijos (Milton, Roberto y Gabriela) es la perfecta demostración que uno de los puntos más fuertes de una familia es el apoyo en los buenos y malos momentos. Además, en alguna oportunidad Gareca mencionó que el pilar de su parentela es su amada Gladys.

La selección peruana enfrentará a Australia por el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022

“Gran parte del éxito del DT y jugador radica en la compañía que tiene al lado; si no es una buena compañera, por ahí a una de esas, el futbolista se perjudica”

La esposa de Gareca apenas llegó al hotel donde se hospeda el plantel nacional, recibió el cariño de todos los fanáticos que han ido a apoyar a los muchachos desde diferentes partes del mundo. No solo le pidieron que ponga su rúbrica como si fuera un seleccionado más, sino que también le pidieron un centenar de fotos. Dentro de esas, una de las más destacadas, en junto al hincha israelita.

Es importante destacar la presencia de Gladys Hartintegui, ya que una esposa de un jugador o un entrenador tiene que tolerar mucho en diferentes partes de sus vidas. Hay mujeres que no toleran la distancia y eso no ayuda al deportista. Gladys es el claro ejemplo de que el sacrificio es parte del crecimiento familiar, sobre todo en el de la familia de nuestro querido director técnico.

Gladys Hartintegui junto al hincha israelita en Doha. (Foto: Daniel Apuy, GEC)

LA BLANQUIRROJA YA ESTÁ EN DOHA

El plantel nacional llegó a Doha el día de ayer a su hotel en Doha y su llegada fue más que gratificante. Apenas bajaron del bus que los trasladó desde el aeropuerto, se encontraron con un afectuoso saludo de la afición peruana. Cada uno de esos hinchas relataron en algunas transmisiones que habían estado esperando horas de horas para ver a los dirigidos por Ricardo Gareca.

Este sábado realizaron su primera sesión de entrenamiento en el estadio Jassim bin Hamad. Espacio oficial del Al-Sadd SC y la ‘sele’ de Qatar. El recinto cuenta con aire acondicionado con el fin de mantener un ambiente templado, ya que las altas temperaturas en Doha (más de 40 grados) no les permitirían cumplir las prácticas en un óptimo estado.

El próximo entrenamiento de la ‘bicolor’ será este domingo a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Después de la práctica, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa desde el estadio donde jugará ante Australia. La conversación con los medios de comunicación está programada para las 4:00 a.m. (hora peruana).

El combinado nacional realizó su primer entrenamiento en Qatar previo al repechaje. (Foto: FPF)

EL ‘TIGRE’ Y SUS NÚMEROS PREVIOS AL REPECHAJE

Ricardo Gareca se ha convertido en uno de los mejores entrenadores en la historia de la selección peruana. El argentino viene dirigiendo a la blanquirroja por 7 temporadas donde ha conseguido unas estadísticas realmente positivas.

A lo largo de todos estos años, el ‘Tigre’ dirigió a la bicolor en 95 partidos con saldo positivo: 39 triunfos, 22 empates y 34 derrotas, además de llegar a obtener una cantidad de 120 goles a favor y 108 en contra. Es el estratega que más encuentros dirigió defendiendo a la blanquirroja y que más tiempo lleva en el cargo. En la actualidad es el DT que tiene el ciclo más largo a nivel sudamericano tras la salida de Óscar Washington Tabárez de Uruguay.

El 'Tigre' está a solo un partido de lograr la segunda clasificación consecutiva a un mundial. (Foto: Internet)

SEGUIR LEYENDO