Árabe se deja conquistar por el ritmo del cajón peruano y canta “Porque yo creo en ti”

Árabes de dejan conquistar por nuestro cajón.

El corazón de los peruanos sabe conquistar a las naciones. Así lo ha demostrado nuestra hinchada, ya que en cada país que llegan, están dispuestos a contagiar de alegría y júbilo. Ahora la bicolor se encuentra en Qatar, en donde definiremos nuestro pase al ansiado mundial 2022.

El último domingo, los hinchas peruanos realizaron el popular ‘banderazo’ en la puerta del hotel de concentración del cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Emotiva escena desde la ciudad de Doha.

Con cánticos, bailes y esa alegría que nos caracteriza, la hinchada blanquirroja se robó las miradas de muchos ciudadanos de Qatar, incluso no se resistieron a ser parte de esta etapa tan importante para nosotros y para nuestra selección de fútbol.

Es por eso que a través de TikTok se ha podido apreciar las diversas vivencias que tanto los peruanos como los qatarís están viviendo en estos días.

ÁRABE SE RINDE A NUESTRO TEMA “PORQUE YO CREO EN TI”

El cantante Marco Romero compartió un simpático video en donde un árabe decide cantar parte de la canción “Porque yo creo en ti”. El ciudadano se mostró muy contento y no dudó en pronunciar en español este tema tan emblemático para nosotros.

Además, en otro corto, se pudo apreciar cómo es que bailan sin problemas al ritmo de nuestras canciones. Incluso, el artista nacional les enseña unos pasos de nuestro popular festejo.

No cabe duda de que los árabes, a pesar de que tienen una cultura más reservada y conservadora, no dejan de ser personas muy hospitalarias en donde se dejan conquistar por nuestros connacionales.

Son más de 10 mil peruanos de todas partes del mundo que habrían llegado a Qatar para acompañar a la selección que dirige Ricardo Gareca.

No cabe duda de que la hinchada peruana traspasa fornteras, los árabes se han dejado conquistar por nuestor sentir por la bicolor.

ESPOSA DE RICARDO GARECA DESEA QUE SIGA AL MANDO DE LA BICOLOR

Gladys Hartintegui, esposa de Ricardo Gareca, y sus hijos no podían faltar al repechaje de este lunes 13 de junio, donde Perú y Australia medirán fuerzas. Como se recuerda, hoy se disputan uno de los últimos cupos al Mundial Qatar 2022.

El partido arranca desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad bin Ali de Doha en un duelo válido por la repesca mundialista. La pareja del Tigre confesó estar bastante ansiosa y con muchos deseos de que de una vez se sepa los resultados.

“Estoy feliz, estoy feliz. Bueno, recién estamos llegando con mi hijo más grande, Milton y mi nuera. Bueno, todavía no pude ver a nadie, no vi a mi hijo tampoco, Robertino, ni a Ricardo. Todavía no pude ver a nadie , estoy recién llegada”, indicó la argentina, quien se hizo presente en el hotel donde concentra la selección nacional y recién arribada brindó unas declaraciones a América Deportes.

“En toda la familia (hay ansiedad). Está por ejemplo la hermana de Ricardo, los hijos, mis sobrinos, somos muchos. Entonces, todos hinchamos por el Perú”, señaló.

Nadie como su esposa para conocer los ritos y cábalas de Gareca, sin embargo, Hartintegui no quiso soltar prenda ni detalles al respecto. “No, las cábalas no se cuentan. Desde jugador, pero son cosas de él, cábalas de él. Si no las cuenta él, yo no las puedo contar”, dijo.

Un grupo de hinchas peruanas se mostraron muy contentas y no dudaron en posar junto a árabe tras su llegada a Doja.

