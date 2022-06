Perú vs Australia: Esposa de Ricardo Gareca desea que continúe al mando de la selección peruana

Gladys Hartintegui llegó a Qatar para alentar a la selección peruana. (Foto: GEC/ GLR)

Gladys Hartintegui, esposa de Ricardo Gareca, y sus hijos no podían faltar al repechaje de este lunes 13 de junio, donde Perú y Australia medirán fuerzas. Como se recuerda, hoy se disputan uno de los últimos cupos al Mundial Qatar 2022.

El partido arranca desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad bin Ali de Doha en un duelo válido por la repesca mundialista. La pareja del Tigre confesó estar bastante ansiosa y con muchos deseos de que de una vez se sepa los resultados.

“Estoy feliz, estoy feliz. Bueno, recién estamos llegando con mi hijo más grande, Milton y mi nuera. Bueno, todavía no pude ver a nadie, no vi a mi hijo tampoco, Robertino, ni a Ricardo. Todavía no pude ver a nadie, estoy recién llegada” , indicó la argentina, quien se hizo presente en el hotel donde concentra la selección nacional y recién arribada brindó unas declaraciones a América Deportes.

PUEDES LEER: Ricardo Gareca se refirió al repechaje: “Es un momento extraordinario en mi carrera que queremos aprovechar”

En esta entrevista confesó también que todos estaban ansiosos de saber ya el resultado de la contienda ante Australia. “En toda la familia (hay ansiedad). Está por ejemplo la hermana de Ricardo, los hijos, mis sobrinos, somos muchos. Entonces, todos hinchamos por el Perú”, señaló.

Nadie como su esposa para conocer los ritos y cábalas de Gareca, sin embargo, Hartintegui no quiso soltar prenda ni detalles al respecto. “No, las cábalas no se cuentan. Desde jugador, pero son cosas de él, cábalas de él. Si no las cuenta él, yo no las puedo contar” , dijo.

AGRADECIDA POR EL CARIÑO DEL PÚBLICO

En otro momento agradeció el cariño del público, pues desde que bajó del avión ha recibido numerosas muestras de afecto.

“Es una felicidad. Desde que llegó, fue todo creciendo y muy hermoso. La gente es muy cálida, son hermosos. Es increíble la cantidad de gente que viene, que nos sigue, que sigue a la selección. Y bueno, Dios quiera que puedan venir muchos más para el partido, para alentar”, señaló.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que el profesor se quede 4 años más en Perú al mando de nuestra selección. Gladys Hartintegui indicó que quién decidirá eso es su esposo, aunque aceptó que le gustaría la idea.

“Es el trabajo de él. Él es el que tiene que decidir. Él y su cuerpo técnico, ¿no?”, resaltó. “¿Si estaría de acuerdo? Sí, es un trabajo muy lindo y él es el que tiene que decidir, yo no puedo decidir por él. ¿Si me gustaría? Si, por su puesto, ahora me mata” , concluyó entre risas.

Esposa de Ricardo Gareca espera que continúe al mando de la selección peruana | VIDEO: América Tv

YOSHIMAR YOTÚN NO PUDO RECUPERARSE Y PIERDE EL REPECHAJE

Malas noticias en la selección peruana. Yoshimar Yotún no pudo recuperarse de su lesión y se pierde el partido de repechaje al Mundial de Qatar 2022. El jugador de Sporting Cristal había sentido molestias el sábado al culminar la práctica del primer entrenamiento de la ‘blanquirroja’ en Doha de cara al Perú vs Australia.

Ricardo Gareca ya había decidido que lo iba a esperar hasta el último, pero este lunes por la mañana se confirmó que queda descartado.

SEGUIR LEYENDO