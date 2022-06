Mathew Leckie: “No me molesta que la gente no crea en nosotros”, dijo previo al repechaje Qatar 2022

Mathew Leckie, de 31 años, tiene 70 internacionalidades con Australia. | Foto: Socceroos

Las selecciones de Perú y Australia se medirán este lunes 13 en un encuentro por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Es la última oportunidad que tienen ambos equipos de meterse a la cita mundialista, aunque los hinchas oceánicos no confían mucho en su representación. En ese sentido, Mathew Leckie reveló que esta situación no le incomoda, pues sabe del enorme esfuerzo que han realizado para llegar a dicha instancia.

Antes que todo, es importante mencionar que los ‘Socceroos’ han jugado como locales en suelo qatarí durante, prácticamente, todas las Eliminatorias Asiáticas. Por ello, el futbolista le dio valor al hecho de disputar partidos en ambientes y condiciones extremas. “Definitivamente será gratificante solo por el hecho de que una vez que has estado aquí o has participado en una clasificación para la Copa del Mundo, entiendes lo difícil que es. A menos que estés aquí, realmente no puedes juzgar o entender lo difícil que es ir a este tipo de países y jugar en este tipo de condiciones en este tipo de ambientes”, reveló el jugador australiano para el departamento de prensa del combinado de Oceanía.

Ahí fue cuando restó importancia a las opiniones de los hinchas australianos, quienes dan como favorito a la ‘blanquirroja’ por encima de su propia selección. “Sabemos lo difícil que es y cuánto tenemos que esforzarnos para obtener esos resultados. Cuando se dice que se nos ha descartado o que la gente probablemente no espera que estemos ahí por el lugar en el que están jugando nuestros jugadores, en este momento , eso realmente no me molesta. Eso no es un impulso para mí”, confesó.

Y es que desde que los ‘aussies’ cambiaron de confederación (pasaron de Oceanía a Asia) por motivos de competitividad, han tenido que adaptarse a un nuevo formato. Esto implicaba un cambio de localía, por lo que muchos cotejos los han tenido que llevar a cabo en las altas temperaturas de Qatar, las cuales rondan entre los 30 a 50 grados.

Ahora, también se debe comentar que los estadios en dicha nación se encuentran climatizados y con las condiciones aptas para este deporte. No obstante, los largos trayectos suponen un cansancio que muchas veces se deja de lado.

SUEÑO MUNDIALISTA

De todos modos, el centrocampista consideró que el sueño de ir a la cita mundialista está latente. “Ningún equipo tiene un partido perfecto, pero el próximo será único si ganamos, iríamos a la Copa del Mundo. Estoy seguro de que cada compañero dará lo mejor de sí. Creo que lo más importante para todos, para el país, es ir al Mundial, es lo mejor que puedes hacer en el fútbol”, sostuvo.

Evidentemente, en caso lograr la hazaña los pondría en su sexta participación mundialista. Para Leckie esto ayudaría para que varios elementos jóvenes tengan otro roce y mejores chances para el futuro, tomando en cuenta que la mayoría del plantel australiano se desempeña en la liga de su país.

“Es bueno para el juego y para los jugadores más jóvenes que están surgiendo, tener la oportunidad de estar en el escenario mundial. Eso abre caminos y oportunidades porque todo el mundo está mirando”, aseguró.

CORREGIR ERRORES

Finalmente, el futbolista del Melbourne City confesó que, de cara al duelo con Perú, ha visto el triunfo que obtuvieron ante Emiratos Árabes Unidos. Sabe que tienen aspectos por mejorar y a eso apuntan. “Pienso en cada partido. Siempre hay cosas en que puedes trabajar y mejorar. Hemos revisado el partido, vimos lo bueno que hicimos y algunas cosas que tenemos que mejorar un poco”, cerró.

DATO:

Mathew Leckie ha jugado 5 partidos en las recientes Eliminatorias con la selección de Australia, en donde ha marcado 4 goles. Además, es titular para el DT Graham Arnold.

Australia 2-1 Emiratos Árabes Unidos: resumen del partido por 'play-off' rumbo al repechaje Qatar 2022. (Video: ESPN).

