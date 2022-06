Fiscalía envió al Congreso informe de las coordinaciones con la Policía tras fuga de Juan Silva

Fiscalía envió informe al Congreso sobre coordinaciones con la PNP.

La Fiscalía de la Nación envió al Congreso un informe de las coordinaciones que realizó con la Policía Nacional del Perú (PNP) respecto a las acciones de videovigilancia y detención del exministro de Transportes Juan Silva.

El informe, que fue remitido a la Comisión de Fiscalización del Congreso detalla las coordinaciones que realizó la Fiscalía con la División de Investigación de Delitos de Corrupción contra el Crimen Organizado (Dircocor), describe reuniones, comunicaciones y documentos con la autoridad policial en torno a la implementación de la videovigilancia, cuya ejecución quedaba a cargo de la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin), en coordinación con la Dircocor.

CRONOLOGÍA

El pasado 27 de mayo, representantes del Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación mantuvieron una reunión presencial con la Policía. Horas más tarde, el Ministerio Público da a conocer la medida de videovigilancia a la autoridad policía vía un mensaje por WhatsApp. Señala, además, que el documento fue entregado físicamente, tal y como consta en el cargo del escrito.

La disposición fiscal establecía que la PNP debía informar sobre lugares de permanencia, desplazamiento, actividades realizadas y reuniones que sostuvo Silva Villegas. Al respecto, la Policía respondió que no tenían su ubicación físicamente, pero que realizaban un seguimiento digital.

Días después, el 3 de junio, el Ministerio Público solicitó un informe sobre la ejecución de la videovigilancia ya que hasta ese día no habían recibido un reporte escrito al respecto.

Al día siguiente, la Dircocor envió un reporte a la Fiscalía, sobre acciones de verificación de inmuebles solo el 3 y 4 de junio, pese a que la medida de videovigilancia estaba vigente desde el 27 de mayo. El informe detallaba que el exministro de Transportes no había sido visto en los inmuebles.

En ese contexto, el 4 de junio el pedido de detención preliminar fue amparado por el Poder Judicial y posteriormente comunicada a la PNP para que proceda con la medida.

Según detalla la Fiscalía, para esa fecha la Policía sostenía que monitoreaba al exministro, aunque no tenía su ubicación exacta.

Asimismo, la Fiscalía refirió que no se le dio a conocer que el investigado solicitó el retiro del servicio de resguardo policial oficial y rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Dimitri Senmache, “que resultan ofensivas para la institución”.

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO DEL INTERIOR?

Si bien el titular del Mininter reconoció ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que Juan Silva si se fugó de las autoridades, descartó una eventual renuncia al cargo.

Durante su presentación ante este grupo de trabajo, Dimitri Senmache sostuvo que la PNP no podía realizar un seguimiento al exministro Silva porque no había una orden judicial.

“He escuchado a algunas personas salir en medios indicando que por qué la Policía no hizo el seguimiento. No podía hacer el seguimiento dado que no se enmarca dentro del pedido del procedimiento de videovigilancia. Si la Policía sigue a alguien sin una orden, está violando los derechos de esa persona y puede ocasionar problemas en el procedimiento que se le sigue”, expresó el ministro del Interior el pasado viernes 10 de junio.

Asimismo, cuestionó a la Fiscalía por no solicitar el allanamiento y la captura si tuvo las evidencias antes del 26 de mayo.

Dimitri Senmache no va a renunciar al cargo. Video: Congreso

